Diễn viên Trọng Hưng ra sao sau 4 năm ly hôn Âu Hà My?

Mới đây, trên trang cá nhân, Âu Hà My chia sẻ bộ ảnh mặc váy cưới và thông báo sắp tái hôn. Ảnh: FB Âu Hà My. Âu Hà My từng kết hôn với diễn viên Trọng Hưng. Cả hai làm đám cưới vào tháng 10/2019. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 8/2020, cuộc hôn nhân giữa Trọng Hưng và Âu Hà My gây ồn ào. Âu Hà My tố Trọng Hưng ngoại tình. Nam diễn viên phim Đi qua mùa hạ khẳng định, video “bắt ghen” được Hà My đăng tải bị cắt ghép. Ảnh: Znews. Ồn ào giữa Trọng Hưng và vợ cũ cuối cùng lắng xuống khi người trong cuộc chọn cách giữ im lặng. Ảnh: Công Lý Xã Hội. Tháng 10/2020, một cư dân mạng đăng tải clip Trọng Hưng giải quyết rắc rối va chạm giao thông. Đáng chú ý, một cô gái đeo khẩu trang xuất hiện bên nam diễn viên. Nhanh chóng, Trọng Hưng cho biết, cô gái trên xe là cháu ruột của mình. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. Sau ồn ào, Trọng Hưng tập trung cho công việc. Nam diễn viên là CEO, đạo diễn của một công ty truyền thông do chính anh sáng lập. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2022, Trọng Hưng khoe tậu xe hơi mới. Ảnh: Bảo Vệ Công Lý. Chồng cũ Âu Hà My từng phát tướng. Để giảm cân, Trọng Hưng tích cực luyện tập thể thao, ăn uống khoa học để giảm cân. Ảnh: Dân Việt. Năm 2023, Trọng Hưng đăng tải hình ảnh tụ tập bạn bè. Đáng chú ý, một cô gái giấu mặt đang tựa đầu vào vai nam diễn viên. Từ năm 2023 đến nay, không có thông tin mới về Trọng Hưng. Ảnh: FB Trọng Hưng. Mời quý độc giả xem tập 22 "Đi qua mùa hạ". Nguồn VTV Giải trí

