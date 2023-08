Giáng My khoe nhan sắc "cực phẩm", trẻ như đôi mươi

Sau 31 năm lên ngôi Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My vẫn khiến nhiều người phải ghen tị với nhan sắc "không tuổi" của mình. Nhìn ảnh cô, không ai nghĩ người đẹp đã 52 xuân xanh bởi làn da vẫn mịn màng, vóc dáng thon gọn. Khuôn mặt, làn da, vóc dáng của Hoa hậu Đền Hùng vẫn trẻ trung, tươi tắn như thời đôi mươi. Giáng My không thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp nóng bỏng mà ở cô toát lên vẻ đẹp đậm chất Á Đông, dịu dàng và quý phái. Năm 1992, sau khi đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My tham gia showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu. Những năm 90 người đẹp sinh năm 1971 là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam. Giáng My chia sẻ, cô thoải mái trong chuyện ăn uống, "ăn tất cả những gì mình thích" và khi có thời gian, cô tập thể dục, gym, yoga... Cách ăn mặc cũng giúp Giáng My trẻ hơn so với tuổi 52 của mình rất nhiều. Càng ăn mặc giản dị, Giáng My càng trẻ. Hiện Giáng My không còn hoạt động showbiz nhiều, cô tập trung cho công việc kinh doanh và đang tận hưởng cuộc sống giàu có với khối tài sản khổng lồ.Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Sau 31 năm lên ngôi Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My vẫn khiến nhiều người phải ghen tị với nhan sắc "không tuổi" của mình. Nhìn ảnh cô, không ai nghĩ người đẹp đã 52 xuân xanh bởi làn da vẫn mịn màng, vóc dáng thon gọn. Khuôn mặt, làn da, vóc dáng của Hoa hậu Đền Hùng vẫn trẻ trung, tươi tắn như thời đôi mươi. Giáng My không thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp nóng bỏng mà ở cô toát lên vẻ đẹp đậm chất Á Đông, dịu dàng và quý phái. Năm 1992, sau khi đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My tham gia showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu. Những năm 90 người đẹp sinh năm 1971 là một trong những " nữ hoàng ảnh lịch " nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam. Giáng My chia sẻ, cô thoải mái trong chuyện ăn uống, "ăn tất cả những gì mình thích" và khi có thời gian, cô tập thể dục, gym, yoga... Cách ăn mặc cũng giúp Giáng My trẻ hơn so với tuổi 52 của mình rất nhiều. Càng ăn mặc giản dị, Giáng My càng trẻ. Hiện Giáng My không còn hoạt động showbiz nhiều, cô tập trung cho công việc kinh doanh và đang tận hưởng cuộc sống giàu có với khối tài sản khổng lồ. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL