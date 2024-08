Cuộc sống thảnh thơi của Giáng My trong biệt thự to như cung điện

Ở tuổi 53, Giáng My giàu có, sống sang chảnh. Hiện tại, chốn đi về của người đẹp là căn biệt thự ở quận 2, TP HCM. Biệt thự của Giáng My gồm 4 tầng, rất tiện nghi. Giáng My không ít lần tổ chức tiệc tại nhà mời rất nhiều người thân, bạn bè. Người đẹp sống thảnh thơi trong biệt thự. Giáng My vẽ tranh, đan lát khi rảnh rỗi.Hoa hậu đền Hùng tự đan mũ và túi cho một chuyến đi. Giáng My thường chơi đàn piano trị giá gần 5 tỷ trong biệt thự. Cô sống chậm rãi trong những ngày nghỉ. Giáng My khoe những bữa ăn sáng đơn giản ở ban công. Bà mẹ một con tận hưởng sự bình yên ở chốn đi về. Giáng My kín tiếng về chuyện tình cảm trong nhiều năm qua. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Ở tuổi 53, Giáng My giàu có, sống sang chảnh. Hiện tại, chốn đi về của người đẹp là căn biệt thự ở quận 2, TP HCM. Biệt thự của Giáng My gồm 4 tầng, rất tiện nghi. Giáng My không ít lần tổ chức tiệc tại nhà mời rất nhiều người thân, bạn bè. Người đẹp sống thảnh thơi trong biệt thự. Giáng My vẽ tranh, đan lát khi rảnh rỗi. Hoa hậu đền Hùng tự đan mũ và túi cho một chuyến đi. Giáng My thường chơi đàn piano trị giá gần 5 tỷ trong biệt thự. Cô sống chậm rãi trong những ngày nghỉ. Giáng My khoe những bữa ăn sáng đơn giản ở ban công. Bà mẹ một con tận hưởng sự bình yên ở chốn đi về. Giáng My kín tiếng về chuyện tình cảm trong nhiều năm qua. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL