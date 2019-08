Tình cũ “đá xéo” chồng trẻ Thu Thủy giữa scandal?

>>> Mời quý độc giả xem video “Kin Nguyễn bị tố đối xử không tốt với con trai của Thu Thủy”. Nguồn Youtube:

Ồn ào Kin Nguyễn bị nghi đối xử không tốt với con trai của Thu Thủy vẫn gây nóng dư luận. Giữa lùm xùm, Yến Hana - bạn gái cũ của Kin Nguyễn viết trên trang cá nhân được cho là "đá xéo" Kin Nguyễn.



“Bạn à, hãy thức tỉnh đi, những bộ phim bạn đang xem, những cuốn tiểu thuyết bạn đang cầm trên tay ấy, chỉ là hư cấu để khiến thế giới tưởng tượng thêm sắc màu mà thôi! Cuộc sống thực tại chẳng giống chút nào. Thôi thì cứ tin vào chính mình thôi”, Yến Hana cho hay.

Theo Zing, Yến Hana và chồng trẻ của Thu Thủy chỉ hẹn hò được 1 tháng rồi chia tay. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai bất ngờ tham gia các thử thách nhạy cảm trong chương trình tai tiếng Dare Pong lên sóng vào tháng 5/2018.

Thu Thủy. Ảnh: Yeah1 Kin Nguyễn bên Thu Thủy và Yến Hana. Ảnh: Zing

Ngoài Yến Hana, Huỳnh Nhất Phương - chồng cũ của Thu Thủy cũng bị cư dân mạng soi mọi động thái giữa scandal của Kin Nguyễn. Trên trang cá nhân, Nhất Phương mới đây đăng tải bức ảnh của anh kèm dòng tâm sự tiếng Anh.

"Mind does not need mouth. Trust does not need eyes. Truth does not need help" (Tạm dịch: Tâm không cần miệng. Lòng tin không cần mắt. Sự thật không cần giúp đỡ), chồng cũ của Thu Thủy viết.