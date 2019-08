Con trai bị nghi bạo hành, chồng cũ Thu Thủy phản ứng gì?

>>> Mời quý độc giả xem video “Kin Nguyễn bị tố đối xử không tốt với con riêng của Thu Thủy”. Nguồn Youtube:

Nghi vấn chồng Thu Thủy cấu tay bé Henry - con riêng của Thu Thủy khiến dư luận bàn tán xôn xao. Giữa ồn ào của Kin Nguyễn, nhiều người tò mò phản ứng của Huỳnh Nhất Phương - bố của bé Henry.



Trùng hợp, giữa ồn ào, chồng cũ của Thu Thủy đăng tải dòng tâm sự lạ. "Mind does not need mouth. Trust does not need eyes. Truth does not need help" (Tạm dịch: Tâm không cần miệng. Lòng tin không cần mắt. Sự thật không cần giúp đỡ), Huỳnh Nhất Phương viết.

Thu Thủy - Huỳnh Nhất Phương trong đám cưới. Chia sẻ của Huỳnh Nhất Phương.

Lâu nay, chồng cũ của Thu Thủy vốn rất kín tiếng. Khi yêu hay chia tay Thu Thủy, anh gần như không lên tiếng, thậm chí dù có ý kiến trái chiều.

Năm 2014, Huỳnh Nhất Phương lặng lẽ làm đám cưới với Thu Thủy sau nhiều năm hẹn hò. Đến năm 2015, con trai của hai người chào đời. Tuy nhiên, năm 2017, Thu Thủy xác nhận cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Sau khi ly hôn, bé Henry sống cùng mẹ.

Chồng mới của Thu Thủy là Kin Nguyễn, kém cô đến 10 tuổi. Khi bị tố cấu tay con riêng của vợ, Kin Nguyễn phủ nhận. Anh biện minh chỉ kéo tay bé thì va vào cạnh bàn. Lời giải thích này không làm hài lòng dư luận.

Hiện, Kin Nguyễn và Thu Thủy đã khóa chức năng bình luận trang cá nhân vì có quá nhiều cư dân mạng để lại bình luận ném đá. Về phía nghệ sĩ, không ít người thể hiện sự bức xúc việc bé Henry bị bố dượng cấu tay, số ít lại đứng về phía vợ chồng Thu Thủy.