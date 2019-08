Sau ồn ào, Mai Phương Thúy lại diện váy gợi cảm

Phong cách thời trang của Mai Phương Thúy dường như không ổn định. Ảnh: Em Đẹp Nàng hoa hậu lúc bị chê mặc xấu nhưng cũng không ít lần được khen ngợi có những lựa chọn khôn ngoan về trang phục. Ảnh: An ninh thủ đô Hình ảnh Mai Phương Thúy mặc đẹp vừa khoe vòng một gợi cảm hút mắt. Ảnh: An ninh thủ đô Nàng hoa hậu sinh năm 1988 quyến rũ với chiếc váy xẻ ngực sâu khá táo bạo. Ảnh: An ninh thủ đô Mai Phương Thúy sở hữu vòng một lên đến 95 cm khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ảnh: Dân Việt Người đẹp lựa chọn váy áo khôn ngoan nhằm khai thác tối đa hình thể gợi cảm. Ảnh: VOV Váy hai dây hay xẻ ngực sâu giúp tôn lên vòng một quyến rũ của Mai Phương Thúy. Ảnh: Vietnamnet Mai Phương Thúy chia sẻ, cô luôn lo lắng về vấn đề cân nặng, có thời điểm cô tăng cân mất kiểm soát. Khi vòng một tăng lên, bắp tay của Mai Phương Thúy trông rất to. Nàng hoa hậu luôn cố gắng kiểm soát cân nặng để có hình thể thon gọn. Ảnh: Vietnamnet Ở tuổi 31, Mai Phương Thúy vẫn chưa lên xe hoa cũng không công khai danh tính và hình ảnh bạn trai. Ảnh: An ninh thủ đô Người đẹp muốn dành thời gian đi chơi, nên cố gắng trì hoãn việc cưới càng lâu càng tốt. Ảnh: Người đưa tinMai Phương Thúy ngày càng gợi cảm. Ảnh: Zing Liên quan đến sự cố suýt hớ hênh vòng một, Mai Phương Thúy chia sẻ: "Vụ váy với áo, mình biết sai rồi. Lần sau sẽ trùm kín nên mọi người thứ lỗi nhé". Ảnh: VTC Xem video "Noo Phước Thịnh xác nhận chuyện hẹn hò Mai Phương Thúy". Nguồn Youtube/vtc

