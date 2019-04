Nhan sắc vợ sắp cưới khiến Phan Mạnh Quỳnh “chết mê“

Phan Mạnh Quỳnh và Huỳnh Khánh Vy đã có 4 năm hẹn hò trước khi quyết định làm đám cưới vào tháng 12 năm nay. Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái hot girl nên duyên từ những lần làm việc chung với nhau. Bạn gái của giọng ca "Vợ người ta" sinh năm 1994, sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình vô cùng nóng bỏng. Khánh Vy từng gây sốt trong cộng đồng mạng với bức ảnh "hot girl bán xúc xích". Trên trang cá nhân, Khánh Vy thường xuyên đăng ảnh khoe 3 vòng gợi cảm, đôi chân thon dài, nước da trắng nuột nà. Cô từng theo học chuyên ngành mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2 Nha Trang, những rẽ hướng sang kinh doanh online và theo đuổi công việc của một người mẫu, diễn viên tự do. Hot girl gốc Nha Trang từng gây chú ý khi lọt Top 50 gương mặt nổi bật của The Face 2017. Vì cô gái xinh đẹp, năng động và cá tính này mà Phan Mạnh Quỳnh quyết tâm cưới làm vợ. Nam ca sĩ thậm chí còn chia sẻ từng sẵn sàng cãi lời công ty quản lý và ở ẩn nửa năm để có thời gian đi du lịch cùng bạn gái. Từ khi yêu, nhan sắc của bạn gái Phan Mạnh Quỳnh ngày càng "lên hương". Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ trước đám cưới dự dịnh diễn ra vào cuối năm nay. Ảnh: FBNV.

Phan Mạnh Quỳnh và Huỳnh Khánh Vy đã có 4 năm hẹn hò trước khi quyết định làm đám cưới vào tháng 12 năm nay. Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái hot girl nên duyên từ những lần làm việc chung với nhau. Bạn gái của giọng ca "Vợ người ta" sinh năm 1994, sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình vô cùng nóng bỏng. Khánh Vy từng gây sốt trong cộng đồng mạng với bức ảnh "hot girl bán xúc xích". Trên trang cá nhân, Khánh Vy thường xuyên đăng ảnh khoe 3 vòng gợi cảm, đôi chân thon dài, nước da trắng nuột nà. Cô từng theo học chuyên ngành mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2 Nha Trang, những rẽ hướng sang kinh doanh online và theo đuổi công việc của một người mẫu, diễn viên tự do. Hot girl gốc Nha Trang từng gây chú ý khi lọt Top 50 gương mặt nổi bật của The Face 2017. Vì cô gái xinh đẹp, năng động và cá tính này mà Phan Mạnh Quỳnh quyết tâm cưới làm vợ. Nam ca sĩ thậm chí còn chia sẻ từng sẵn sàng cãi lời công ty quản lý và ở ẩn nửa năm để có thời gian đi du lịch cùng bạn gái. Từ khi yêu, nhan sắc của bạn gái Phan Mạnh Quỳnh ngày càng "lên hương". Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ trước đám cưới dự dịnh diễn ra vào cuối năm nay. Ảnh: FBNV.