Thủy Tiên tiết lộ số tiền đã chi, giải thích loạt ồn ào

Mới đây, Thủy Tiên có tâm thư dài chia sẻ chuyện cứu trợ ở miền Trung. Nữ ca sĩ tiết lộ, khi bản thân rất lo lắng về việc kêu gọi quyên góp cho miền Trung và Nghị định 64, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng và ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã gọi điện cho vợ chồng cô để động viên, bảo cần hỗ trợ gì thì cứ chia sẻ.

Ở Hà Tĩnh, Thủy Tiên bất ngờ khi ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra điểm đón đoàn rồi đưa đi tận nơi có nhiều người dân khó khăn sau lũ đang chờ sẵn. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Sau đó các anh còn hướng dẫn mình đến tận nơi những nhà dân bị thiệt hại nặng nề sau lũ.

Nhiều nhà khó khăn bị ngập làm bằng vách đất rất nguy hiểm, muốn đi qua những nhà đó phải đi qua những vũng sình lầy lội, mình không tin vào mắt mình. Bí thư tỉnh uỷ, người đứng đầu của 1 tỉnh mà đạp sình lặn lội qua luôn để tiếp cận nhà dân cùng mình luôn.

Anh bảo địa bàn tỉnh còn rất nhiều ngôi nhà khó khăn cần giúp đỡ, mà ngân sách tỉnh có hạn nên nếu mình giúp được nhà nào thì tỉnh sẽ cùng hỗ trợ thêm 50% kinh phí xây lại nhà mới cho hộ đó. Lãnh đạo tỉnh quá tuyệt vời.

Những ông già bà lão vùng sâu vùng xa không có phương tiện ra điểm tập trung là bí thư chỉ đạo cho nhiều xe 50 chỗ và xuồng ghe vào tận nơi đón dân nghèo ra điểm tập trung nhận quà.

Mình cực kỳ xúc động, các bộ ban ngành của Hà Tĩnh rất sâu sát và lo cho dân nghèo theo chỉ đạo của bí thư, danh sách hỗ trợ giúp đỡ tại đây rất chính xác đến 100%”.

Khi quay lại Hà Tĩnh, Thủy Tiên tiếp tục nhận được hỗ trợ nhiệt tình của bí thư tỉnh. "Nghe cán bộ sở kể, trong đêm đến 2h sáng bí thư tỉnh còn chỉ đạo sắp xếp xe đưa bà con vùng sâu vùng xa ra điểm tập trung, còn các cán bộ thì lọc danh sách đến đêm 3h sáng để kịp chuẩn bị cho bà con.

5h30 sáng đã thức đi. Mình đinh ninh là sáng chủ nhật Bí thư tỉnh phải nghỉ ngơi không làm việc. Ai dè 6h sáng anh đã chuẩn bị đi và đội mũ cối đi trực tiếp cùng các bộ ban ngành hỗ trợ giúp dân. Xúc động thật sự.

Ấn tượng nhất là cách điểm tập trung 500 mét có nước nhiều và có 1 hành lang nhỏ đi vào, bí thư phóng xuống xe đi bộ 1 mình vào hành lang nhỏ trên đường đi tung tăng khoác tay qua vai 1 người dân nghèo đến nhận quà 1 đoạn dài, người dân nghèo thì tay vòng qua eo bí thư, chắc không biết là đang ôm eo lãnh đạo cao nhất, đứng đầu của tỉnh.

Anh bảo do xuất thân từ nhà nghèo nên đồng cảm lắm, muốn làm được nhiều điều giúp bà con hơn nữa. Mình trước giờ không xin chụp hình với ai, nhưng sáng qua ngưỡng mộ quá phải xin chụp với Bí thư bức ảnh làm kỷ niệm. Tổng hỗ trợ cho người dân Hà Tĩnh hiện tại là 22 tỷ”, cô nói.

Thủy Tiên bên Bí thư tỉnh Hà Tĩnh.

Khi đến Quảng Bình, Thủy Tiên cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Bí thư tỉnh Quảng Bình chỉ đạo trưởng ban dân vận tỉnh theo sát hỗ trợ mình để sắp xếp tổ chức người dân rất trật tự.

Tại đây Bí thư tỉnh Quảng Bình cũng gọi cho anh Vinh do bận họp không đi cùng được nhưng nếu mình xây dựng nhà nào cho dân tỉnh của sẽ trích xuất kinh phí ra thêm 50% để hỗ trợ cùng.

Anh cũng lo an toàn cho cả đoàn trên đất Quảng Bình do cầm tiền nhiều, nên có chỉ đạo lực lượng công an theo hỗ trợ mình liên tục phòng tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra trên địa phận tỉnh”.

Liên quan đến việc thôn Ngọa Cương thu lại tiền sau khi đoàn từ thiện trao tặng, Thủy Tiên nói: “Sau khi nghe thông tin và báo chí nhắn gọi liên tục, mình có nhờ anh Vinh gọi nhờ Bí thư tỉnh giúp đỡ. Đang bận họp nhưng anh cũng hỗ trợ cho công an xác minh lại thông tin gây hoang mang dư luận.

Sau đó xã huyện có báo đó là lệ làng bao năm nay, họ tự thỏa thuận với nhau. Phép vua thua lệ làng, ai có gì cũng phải chia đều. Nhưng mình cũng lo lắng nên nhờ người check lại thông tin 1 vài nhà đã nhận tiền xem có thật sự họ đồng ý hay có ẩn khuất gì không. Sau khi xác minh kín vài người, team có ghi âm lại, do họ sợ tẩy chay nên không ai dám cho ghi hình chỉ cho ghi âm.

Họ bảo từ trước nay trong thôn luật ai cũng phải chia đều như thế, 50 nghìn-100 nghìn họ cũng phải chia. Nhưng do lần này lũ lụt nhiều mất mát nhiều, 6 triệu đối với họ là quá lớn để chia ra cho những hộ khác không bị ngập hay không ảnh hưởng nhiều.

Họ không muốn chia, nhưng họ không dám nói ra vì sợ tẩy chay. Nếu ai quay hình, họ vẫn phải nói ủng hộ chia tiền theo luật thôn dù trong lòng không mong muốn.

Nên đoàn từ thiện của Thủy Tiên có xin lại danh sách của thôn để có hướng xử lý, vì trước khi đưa tiền Tiên đã dặn mọi người trước mặt ủy ban xã nếu đưa lại cho ai thì Tiên sẽ thu lại toàn bộ tiền. Để đảm bảo tính công bằng minh bạch, Tiên xin danh sách để xử lý đúng những gì mình đã thống nhất từ đầu.

Nhưng sáng hôm sau may mắn là các lãnh đạo huyện đã rất kịp thời hỗ trợ, tiền đã trả về cho người dân bị thiệt hại thật sự. Lãnh đạo huyện họ cũng trân trọng tấm lòng của người dân cả nước gửi về nên không vì việc nhỏ này mà làm dư luận buồn.

Ở trong việc này thật ra thì thôn trưởng hay là tất cả mọi người dân làng ai cũng có cái lý đúng của họ, không ai sai cả, nhưng thôn có luật của thôn, thì người hỗ trợ cũng có luật của người hỗ trợ. Chẳng ai sai, mà ở đây cái gì là quan trọng hơn vào lúc này mà thôi”.

Hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đi cứu trợ miền Trung.

Sau sự việc của Ngọa Cương, Thủy Tiên cho biết, cô bị chửi nhiều nhất dù không phải là người sai. Cô tâm sự: “Tiền bị chia đều ra con cháu người bị thiệt hại kêu oan trên Facebook thì những người ủng hộ tiền quỹ hỏi “Sao Tiên lại đi cho sai đối tượng mà không xử lý? sao không làm gì đi?”.

Còn khi tiền được xử lý trả về chính chủ thì Tiên bị con cháu dân trong làng lẽ ra được chia tiền chửi “không có tình người, không có chị thì dân làng có chết đâu mà” trong khi mình chỉ ngồi im thở và làm việc muốn chết đi sống lại luôn không dám ho he tiếng nào luôn”.

Theo lời Thủy Tiên, ở tỉnh Quảng Bình, 13.000 dân được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 50 tỷ. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo bí thư, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình.

Đến tỉnh Quảng Trị, khi trao 1.500 suất hỗ trợ và đến điểm tiếp theo, Thủy Tiên phát hiện người đến nhận quà không đúng người trong danh sách. Bỏ ăn trưa, cô đến tận nơi hỏi người trong danh sách nhận hỗ trợ rằng có nhờ ai đi nhận thay không thì họ bảo nhà neo đơn không có ai đi nhận thay và họ cũng không nhận được phiếu.

Vì nghĩ chắc do trưởng thôn xóm gửi phiếu nhầm hộ nên Thủy Tiên dừng hỗ trợ để nhờ huyện giúp xác minh. Nữ ca sĩ chia sẻ, tổng số tiền hỗ trợ cho 1.500 dân của Quảng Trị là 4 tỷ.

Thủy Tiên cho biết, ngày mai cô sẽ đến Nghệ An, sau đó về Sài Gòn giải quyết công việc ít ngày và thăm con rồi sẽ quay lại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nữ ca sĩ chia sẻ, hiện tại, lãnh đạo Bí thư tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cũng đang hỗ trợ hết lòng cho cô trong chuyến đi tiếp theo.