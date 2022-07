Thiên An phản ứng sao khi được hỏi về MV mới của Jack?

Trở lại thị trường âm nhạc sau 1 năm vướng lùm xùm tình ái, ca sĩ Jack dính nghi vấn đạo nhái. MV “Ngôi sao cô đơn” của Jack bị nghi có phần âm nhạc giống “Blinding Lights” của ca sĩ The Weeknd còn nội dung tương đồng cảnh phim “Money Heist” (Phi vụ triệu đô).

MV mới của Jack gây tranh cãi. Ảnh: Giao thông

Giữa lùm xùm của Jack, Thiên An gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện tối ngày 20/7. Khi được hỏi về MV của tình cũ, người đẹp cho biết, do lịch trình khá bận nên cô chưa xem MV và không định xem vì dành thời gian để làm những điều khác tích cực hơn.

Đáng nói hơn, Thiên An từ chối gửi lời chúc đến Jack và không muốn được truyền thông hỏi quá nhiều về bố của con gái.

Thiên An tại sự kiện tối ngày 20/7. Ảnh: VTC

Thiên An và Jack bí mật hẹn hò rồi có con gái Sol vào tháng 4/2021. Cả hai chia tay sau khi Thiên An sinh con được 20 ngày. Đến tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận chuyện hẹn hò và có con với Jack đồng thời tố anh tố bắt cá nhiều tay, thiếu trách nhiệm với con.

Sau lùm xùm, rất hiếm lần Thiên An nhắc đến Jack. Hồi tháng 3/2022, trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, Thiên An có dịp trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân. Cô tiết lộ bản thân và Jack đều hoang mang cực độ khi biết tin có con chung.

Về phần Jack, anh không chia sẻ về Thiên An và bé Sol kể từ lời thừa nhận chuyện có con cách đây 1 năm. Về lùm xùm MV mới, Jack vẫn chưa lên tiếng. Động thái gần nhất của nam ca sĩ là khoe sản phẩm âm nhạc lọt top 1 trong danh mục âm nhạc thịnh hành trên Youtube tại Việt Nam.