Jack tái xuất, tình cũ và con gái giờ ra sao?

Jack - Thiên An bí mật hẹn hò rồi có con gái Sol vào tháng 4/2021. Cả hai chia tay sau khi Thiên An sinh con được 20 ngày. Đến tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận chuyện hẹn hò và có con với ca sĩ Jack. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Jack không bị tố bắt cá nhiều tay, thiếu trách nhiệm với con gái. Về phần mình, Jack viết tâm thư khẳng định luôn có trách nhiệm với Thiên An và con. Tuy nhiên, anh chưa có một lời xin lỗi dành riêng cho tình cũ và con. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Vì lùm xùm đời tư, Jack bị nhiều cư dân mạng phản đối, tẩy chay khi tham gia Running Man Vietnam. Đến tập 5 chương trình, không có sự xuất hiện của nam ca sĩ. Ngoài Running Man, Jack không xuất hiện trong chương trình, sự kiện giải trí nào. Mãi đến mới đây, Jack tung MV mới mang tên “Ngôi sao cô đơn”. Ảnh: Zing Hiện tại, MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack gây tranh cãi vì nghi vấn âm nhạc giống “Blinding Lights” của ca sĩ The Weeknd trong khi nội dung tương đồng cảnh phim nổi tiếng của Tây Ban Nha “Money Heist” (Phi vụ triệu đô). Ảnh: Người lao động Sự tái xuất gây ồn ào của Jack khiến nhiều người tò mò cuộc sống của Thiên An và bé Sol trong 1 năm qua. Ảnh: FBNV Ngoài làm người mẫu, sau lùm xùm với Jack, Thiên An còn đóng phim. Dịp Tết Nguyên đán 2022, cô đóng nữ chính phim “Mưu kế thượng lưu”. Đây là lần đầu tiên cô thử sức với màn ảnh rộng. Ảnh: Galaxy Về chuyện tình cảm, Thiên An kín tiếng. Ảnh: FBNVTình cũ của Jack vẫn một mình nuôi con gái. Theo hot girl, Jack chu cấp cho bé Sol mỗi tháng 5 triệu. Ảnh: FBNV Thiên An vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái. Ảnh: FBNV Con gái của Thiên An giống Jack như tạc, ngày càng đáng yêu. Ảnh: FBNV Hình ảnh của bé Sol đều do Thiên An chia sẻ. Phía Jack chưa từng chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào của cô nhóc trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Dịp sinh nhật 1 tuổi của bé Sol, Jack không có bất kỳ động thái nào. Ảnh: FBNV Xem video "Châu Đăng Khoa chia sẻ về nhạc của Jack". Nguồn Saostar

