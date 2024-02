Thiên An khoe nhan sắc 'mẹ một con' trong bộ ảnh đón Tết

Nữ diễn viên bày tỏ: “An luôn biết ơn mọi cơ hội đến với mình, dù là vai lớn hay vai nhỏ, miễn có cơ hội được làm nghề là An đều trân trọng. Vì không có xuất phát điểm là học hành bài bản từ trường lớp như các anh chị khác nên An tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Khi ra phim trường, An chủ động học hỏi từ các cô chú, anh chị lớn để trau dồi khả năng diễn xuất. Tất nhiên, mình sẽ không thể tránh được thiếu sót lúc làm việc nhưng không vì thế mà An nản lòng. Khán giả có quan tâm thì mới góp ý để mình tốt thêm mỗi ngày. Trong năm 2024, An hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để diễn những vai có chiều sâu tâm lý hơn”.