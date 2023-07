Làm đủ nghề kiếm tiền nuôi con, Thiên An vẫn đẹp như "gái 18"

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Thiên An gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini khoe dáng bên con gái nhận "cơn mưa lời khen". Nàng hot girl Việt này nổi bật với vóc dáng đầy đặn cùng làn da trắng mịn. "Đúng là gái một con trong mòn con mắt là có thật", một bình luận của dân mạng. Khi vừa sinh con được 2 tháng, Thiên An đã tất bật làm đủ nghề như mẫu ảnh, diễn viên đến bán hàng online để trang trải cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Sau thời gian vất vả, cuộc sống của Thiên An có nhiều khởi sắc. Cô nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Thiên An cũng có nhiều thời gian chăm chút cho sắc vóc của bản thân hơn sau khi bé Sol đã cứng cáp. Thiên An cho biết, bản thân cô có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình lẫn nội tâm sau 2 tháng tập yoga. "Kiên trì, yêu bản thân nhiều hơn, biết giới hạn của cơ thể và có thêm sức khoẻ là những giá trị mình nhận được từ bộ môn này", Thiên An viết trên trang cá nhân. Sau thời gian khổ luyện, Thiên An thành thạo nhiều động tác khó với yoga, hỗ trợ đốt cháy calo dư thừa, giúp vóc dáng dẻo dai, săn chắc hơn. Việc tập luyện đều đặn kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học giúp Thiên An có được body đẹp dù đã trải qua một lần sinh nở. Làm chủ một shop thời trang online, Thiên An được nhận xét có gu ăn mặc, trẻ trung và tôn dáng đẹp.

