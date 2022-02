Hậu lùm xùm, hot girl Thiên An bị antifan buông lời cay nghiệt

Mặc dù drama có con với Jack đã trôi qua khá lâu, nhưng cuộc sống của Thiên An vẫn gặp không ít xáo trộn. Sau ồn ào tình ái với Jack, hot girl Thiên An hiện tại vẫn luôn là mục tiêu công kích của rất nhiều anti-fan. Mới đây, trên trang cá nhân nàng hot girl bức xúc đăng tải những bình luận "kém duyên" khi liên tục bị netizen tấn công. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận chê bai vóc dáng, buông lời cay nghiệt với nữ diễn viên. Thậm chí có người còn đem chuyện nuôi con của Thiên An ra để chửi bới. Sau khi những bình luận "kém duyên" được Thiên An chia sẻ, phần đông netizen bày tỏ sự đồng cảm với cô. Thái độ vô cảm của nhiều người chắc hẳn khiến bà mẹ 1 con tủi thân hơn nhiều. Bên cạnh đó, không ít netizen lại lo lắng cho tâm trạng của Thiên An, thương xót vì cô 1 mình đi khám thai đến vượt cạn, nay lại tự đối mặt với những vấn đề thay đổi sinh lý hậu sinh nở. Trước đó, Thiên An từng chia sẻ về việc bị tấn công liên tục như buông lời xúc phạm, report một fanpage cô mới lập nên. Nhiều người cho rằng đó là fan của Jack đã tấn công liên tục, ngoài bị report thì Thiên An còn gặp không ít rắc rối như để lại bình luận thô tục, xúc phạm 2 mẹ con nên cô muốn tìm "nhà mới" trên MXH để tránh mọi lời không hay ho. Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong một số dự án âm nhạc của Jack như: Sóng gió, Bạc phận, Hoa vô sắc. Đến đầu tháng 8/2021, hot girl sinh năm 1998 gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện có con với giọng ca Sóng gió. Jack khẳng định dù đã chia tay nhưng bản thân vẫn muốn được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha một cách trọn vẹn cho đến khi con trưởng thành. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: YAN News

Mặc dù drama có con với Jack đã trôi qua khá lâu, nhưng cuộc sống của Thiên An vẫn gặp không ít xáo trộn. Sau ồn ào tình ái với Jack, hot girl Thiên An hiện tại vẫn luôn là mục tiêu công kích của rất nhiều anti-fan. Mới đây, trên trang cá nhân nàng hot girl bức xúc đăng tải những bình luận "kém duyên" khi liên tục bị netizen tấn công. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận chê bai vóc dáng, buông lời cay nghiệt với nữ diễn viên. Thậm chí có người còn đem chuyện nuôi con của Thiên An ra để chửi bới. Sau khi những bình luận "kém duyên" được Thiên An chia sẻ, phần đông netizen bày tỏ sự đồng cảm với cô. Thái độ vô cảm của nhiều người chắc hẳn khiến bà mẹ 1 con tủi thân hơn nhiều. Bên cạnh đó, không ít netizen lại lo lắng cho tâm trạng của Thiên An, thương xót vì cô 1 mình đi khám thai đến vượt cạn, nay lại tự đối mặt với những vấn đề thay đổi sinh lý hậu sinh nở. Trước đó, Thiên An từng chia sẻ về việc bị tấn công liên tục như buông lời xúc phạm, report một fanpage cô mới lập nên. Nhiều người cho rằng đó là fan của Jack đã tấn công liên tục, ngoài bị report thì Thiên An còn gặp không ít rắc rối như để lại bình luận thô tục, xúc phạm 2 mẹ con nên cô muốn tìm "nhà mới" trên MXH để tránh mọi lời không hay ho. Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong một số dự án âm nhạc của Jack như: Sóng gió, Bạc phận, Hoa vô sắc. Đến đầu tháng 8/2021, hot girl sinh năm 1998 gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện có con với giọng ca Sóng gió. Jack khẳng định dù đã chia tay nhưng bản thân vẫn muốn được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha một cách trọn vẹn cho đến khi con trưởng thành. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: YAN News