Thiên An ngày một chuộng diện đồ gợi cảm hậu chuyện tình buồn

Hậu "đường ai nấy đi" cùng Jack, cuộc sống của Thiên An cùng con gái nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, cô nàng cũng không nhắc lại chuyện xưa, tập trung cho công việc cũng như chăm sóc con gái. Thiên An có sự thay đổi hình ảnh, phong cách bản thân rõ rệt, từ ngọt ngào trong trẻo trở nên quyến rũ, mặn mà hơn. Lướt ngắm trang cá nhân của Thiên An, dễ dàng bắt gặp những khung hình gợi càm. Đây là sự chuyển biến hợp lý, cần thiết để cô có thể theo đuổi nhiều hình tượng diễn xuất hơn tránh bị đóng khung bản thân. Gái xinh 1 con thường ưu ái những bộ cánh mang tông đơn sắc, thiết kế xẻ sâu kèm phom dáng ôm khoe trọn vẹn hình thể. Ở thời điểm hiện tại, các item này vô cùng thích hợp, mang lại sự mặn mà cho cô nàng. Chia sẻ về việc giữ gìn vóc dáng, Thiên An cho biết mình không quá khắt khe hay kiêng khem, chủ yếu thường xuyên tập luyện, ăn uống khoa học. Môn thể thao mà người đẹp yêu thích nhất là yoga, cô thường tập mỗi khi có thời gian rảnh. Sau khi có bé Sol, Thiên An đã tất bật làm đủ nghề như mẫu ảnh, diễn viên đến bán hàng online để trang trải cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Sau thời gian vất vả, cuộc sống của Thiên An có nhiều khởi sắc. Cô nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Thiên An cũng có nhiều thời gian chăm chút cho sắc vóc của bản thân hơn sau khi bé Sol đã cứng cáp. Thiên An cho biết, bản thân cô có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình lẫn nội tâm sau 2 tháng tập yoga. "Kiên trì, yêu bản thân nhiều hơn, biết giới hạn của cơ thể và có thêm sức khoẻ là những giá trị mình nhận được từ bộ môn này", Thiên An viết trên trang cá nhân.

