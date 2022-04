Thiên An khoe cả loạt ảnh con gái với Jack... em bé dễ thương cỡ nào?

Jack và Thiên An có một cô con gái tên Sol trước khi "đường ai nấy đi". Ảnh: FB Thiên An Bé Sol chào đời vào ngày 1/4/2021, tên thật là Yên Đan. Ảnh: FB Thiên An Con gái của Thiên An giống Jack như tạc. Ảnh: Vietnamnet Hình ảnh của bé Sol đều do Thiên An chia sẻ. Phía Jack chưa từng chia sẻ bất kì hình ảnh nào của cô nhóc trên mạng xã hội. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Thiên An một mình nuôi con gái. Theo hot girl, Jack chu cấp cho bé Sol mỗi tháng 5 triệu. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Con gái của Jack - Thiên An càng lớn càng đáng yêu. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Bé Sol sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn dễ thương. Ảnh: Tổ Quốc Thiên An khoe góc nghiêng của bé Sol. Có thể thấy, cô nhóc sở hữu chiếc mũi khá cao. Ảnh: Saostar Bé Sol được mẹ cho ăn mặc điệu đà. Ảnh: Công lý và xã hộiCon gái của Thiên An đốn tim cư dân mạng trong trang phục đậm chất Giáng sinh. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Cô nhóc càng lớn lại càng có những nét y hệt Jack, đặc biệt đôi mắt. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Những khoảnh khắc "cưng xỉu" của bé Sol thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Thiên An luôn mong con gái đầu lòng vui vẻ, bình an. Ảnh: FB Thiên An Tình cũ của Jack chụp ảnh bên con gái nhân dịp bé Sol tròn 1 tuổi. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Jack không có bất kỳ động thái nào nhân dịp sinh nhật con gái. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Xem MV "Em gì ơi" của Jack - K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật

Jack và Thiên An có một cô con gái tên Sol trước khi "đường ai nấy đi". Ảnh: FB Thiên An Bé Sol chào đời vào ngày 1/4/2021, tên thật là Yên Đan. Ảnh: FB Thiên An Con gái của Thiên An giống Jack như tạc. Ảnh: Vietnamnet Hình ảnh của bé Sol đều do Thiên An chia sẻ. Phía Jack chưa từng chia sẻ bất kì hình ảnh nào của cô nhóc trên mạng xã hội. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Thiên An một mình nuôi con gái. Theo hot girl, Jack chu cấp cho bé Sol mỗi tháng 5 triệu. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Con gái của Jack - Thiên An càng lớn càng đáng yêu. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Bé Sol sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn dễ thương. Ảnh: Tổ Quốc Thiên An khoe góc nghiêng của bé Sol. Có thể thấy, cô nhóc sở hữu chiếc mũi khá cao. Ảnh: Saostar Bé Sol được mẹ cho ăn mặc điệu đà. Ảnh: Công lý và xã hội Con gái của Thiên An đốn tim cư dân mạng trong trang phục đậm chất Giáng sinh. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Cô nhóc càng lớn lại càng có những nét y hệt Jack, đặc biệt đôi mắt. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Những khoảnh khắc "cưng xỉu" của bé Sol thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Thiên An luôn mong con gái đầu lòng vui vẻ, bình an. Ảnh: FB Thiên An Tình cũ của Jack chụp ảnh bên con gái nhân dịp bé Sol tròn 1 tuổi. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Jack không có bất kỳ động thái nào nhân dịp sinh nhật con gái. Ảnh: FB Thiên An Daily Report Xem MV "Em gì ơi" của Jack - K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật