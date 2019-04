Suboi và đạo diễn Việt kiều đã hủy hôn sau 9 năm hẹn hò?

Tối 20/4, Suboi đã tham gia biểu diễn tại một đêm nhạc ở Đà Nẵng. Ngoài phong cách biểu diễn "máu lửa", nữ rapper đã lọt vào tầm chú ý của khán giả khi chiếc nhẫn đính hôn được cô đeo thường xuyên ở ngón tay áp út bỗng dưng biến mất.

Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân của bạn trai Suboi - đạo diễn Bảo Nguyễn cũng đã chuyển trạng thái quan hệ thành "Độc thân". Điều này khiến đông đảo khán giả đặt nghi vấn cho rằng, dường như mối quan hệ tình cảm của Suboi và đạo diễn Bảo Nguyễn đã rạn nứt. Đáng nói, theo một số nguồn tin thân cận cũng cho biết cặp đôi đã âm thầm huỷ hôn sau 9 năm hẹn hò.

Suboi và bạn trai trong sự kiện gặp gỡ cựu Tổng thống Barack Obama ở TP.HCM.

Tuy nhiên, vì Suboi vốn là người khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư nên cô không có bất cứ hé lộ hay chia sẻ gì về việc này. Trước tin đồn, đại diện của nữ rapper cho biết không có thêm phản hồi gì về sự việc vì đây là chuyện cá nhân của cô.

Suboi và đạo diễn Việt kiều Bảo Nguyễn gặp nhau lần đầu vào năm 2010, thời điểm anh làm đạo diễn MV của nữ ca sĩ. Năm 2016, Suboi thừa nhận được bạn trai hỗ trợ để có được hợp đồng quảng cáo giá trị với những thương hiệu quốc tế.

Cô từng nói: "Đúng là anh Bảo Nguyễn có những mối quan hệ quốc tế rộng rãi, nhưng tôi không ỷ lại vào đó để giúp ích cho công việc của mình". Bảo Nguyên cầu hôn Suboi vào cuối năm 2017.

Suboi tên thật là Hàng Lâm Trang Anh, sinh năm 1990 và là rapper được yêu thích. Cô từng gây chú ý với truyền thông quốc tế khi thể hiện màn đọc rap trong buổi gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2016.

Đạo diễn Bảo Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Anh tốt nghiệp trường Đại học New York và có tấm bằng nghệ thuật trường The School of Visual Arts. Tác phẩm của anh được đánh giá mang tính nguồn cội, tư liệu. Anh từng là đạo diễn hình ảnh phim Saigon Yo!, Where Heaven Meets Hell, Live from New York.