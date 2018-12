Sự thực cực choáng về cái chết oan uổng của John Lennon

Ngày 8/12/1980, ca sĩ John Lennon, người sáng lập kiêm thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại The Beatles, đã bị Mark David Chapman bắn chết bên ngoài căn hộ của anh ở thành phố New York (Mỹ), theo trang History.

Mark David Chapman (25 tuổi) là người có vấn đề về thần kinh và bị ám ảnh bởi nhân vật Holden Caulfield trong tiểu thuyết " Bắt trẻ đồng xanh - The Catcher in the Rye" của J. D. Salinger. Hắn đã lên kế hoạch ám sát John Lennon khi nghe những bài hát của The Beatles trong thời gian làm bảo vệ ở Hawaii.

Danh ca John Lennon. Ảnh: Spud Murphy © Yoko Ono. Chapman mua một khẩu súng ở Hawaii rồi di chuyển đến New York. Chapman đã gọi điện cho vợ thông báo rằng hắn tới New York để bắn Lennon, nhưng vợ Chapman đã không để ý tới. Sau khi không thể mua được đạn tại New York vì luật khắt khe, Chapman đã bay tới Atlanta và mua những viên đạn rỗng đầu rồi quay lại New York.

Vào ngày xảy ra vụ ám sát, Chapman mua thêm một cuốn "The Catcher in the Rye" và cùng những người hâm mộ đợi bên ngoài The Dakota, tòa nhà căn hộ của Lennon ở khu Manhattan. Đêm đó, khi Lennon vừa trở về từ phòng thu của Record Plant và chuẩn bị bước vào tòa nhà, Chapman đã bắn anh từ phía sau và bắn thêm hai viên đạn nữa vào vai nam ca sĩ. Yoko Ono, người vợ thứ hai của Lennon, chạy tới gần chồng và yêu cầu bảo vệ gọi cấp cứu.

Vợ chồng Lennon chụp ảnh trước tòa nhà The Dakota hai tuần trước khi nam ca sĩ bị ám sát. Ảnh: Word Press. Lennon không chết ngay lập tức. Một số báo cáo cho biết, anh đã cố leo lên bậc thềm của tòa nhà để tìm sự giúp đỡ nhưng đã gục xuống. Khi cảnh sát tới nơi, Lennon nằm sấp mặt trong vũng máu. Sĩ quan cảnh sát Tony Palma cùng với đồng nghiệp Herb Frauenberger đã khiêng Lennon vào xe tuần tra của họ rồi chở tới bệnh viện. Trong khi đó, Chapman vẫn bình tĩnh bỏ áo khoác ra và đợi bị bắt.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: NYTimes. Các bác sĩ tại Bệnh viện St. Luke's-Roosevelt đã mất 15 phút để giúp Lennon hồi tỉnh, nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã không thể qua khỏi vào lúc 23h giờ cùng ngày.

Ngày 9.12, tin tức về vụ ám sát John Lennon xuất hiện trên trang nhất của các báo ở Mỹ và châu Âu. Các đài phát thanh và đài truyền hình cũng nhanh chóng đưa tin trong bản tin sáng sớm. Nhiều báo thậm chí còn coi đó là một trong những vụ ám sát chấn động nhất lịch sử thế giới.

Người hâm mộ tiếc thương huyền thoại âm nhạc. Ảnh: Daily Mail. Lễ truy điệu John Lennon được tổ chức ngày 10.12.1980 tại nghĩa trang Ferncliff, Hastdale, New York. Khoảng hơn 225.000 người cùng với khoảng 7.000 nhân viên an ninh đã có mặt quanh nghĩa trang. Buổi lễ có sự tham gia của rất nhiều nhân vật nổi tiếng và những người ảnh hưởng vô cùng lớn tới sự nghiệp của anh. Vợ cũ của Lennon, Cynthia và con trai Julian Lennon cũng đến dự. Yoko Ono quyết định hỏa táng Lennon thay vì chôn cất, nên lễ truy điệu chỉ mang tính tượng trưng và không ai biết lý do thực sự đằng sau quyết định này.

Mark Chapman. Ảnh: Sky News.

Sau khi bị bắt, Chapman đã thừa nhận đã bán một bức tranh của họa sĩ Norman Rockwell để lấy tiền thực hiện kế hoạch của mình. Y khai muốn giết John Lennon để được nổi tiếng. Trong mắt Chapman, Lennon là một thần tượng, một người thành công, một người được cả thế giới trọng vọng và ngưỡng mộ, còn hắn ta không có gì là nổi bật.

Yoko Ono không tham dự các phiên xét xử, song tuyên bố sẽ chỉ đồng ý ký vào đơn làm chứng khi tòa tuyên án mức cao nhất với kẻ sát nhân. Với hàng loạt tội danh nghiêm trọng, Chapman bị kết án tù chung thân, bị quản thúc tại Khu Phục hồi nhân phẩm ở Attica và Wende, New York từ năm 1981 và chỉ được ân xá dưới sự chấp thuận của Yoko Ono. Kể từ năm 2000, Chapman nộp đơn xin ân xá 7 lần và lần gần nhất là vào 8.2012 nhưng đều bị Yoko Ono từ chối.