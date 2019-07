Sơn Tùng M-TP: Kẻ 'ngông' trong âm nhạc chuyên làm những điều đầu tiên

Đã hơn 10 năm vào nghề, trải qua không ít những thăng trầm, từ bản hit đầu tay Cơn Mưa Ngang Qua cho đến những sóng gió của ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua hay sự công kích dữ dội từ các antifan, Sơn Tùng MTP của hiện tại đã tìm được vị trí riêng của mình trong thị trường âm nhạc Việt Nam.



Dù vậy, anh vẫn là cái tên gây nhiều tranh cãi trong công chúng hay trên khắp các mặt trận báo chí, truyền thông. Người tung hô cho rằng nhạc Sơn Tùng bắt tai, giai điệu gây nghiện, phong cách thời trang ấn tượng, kẻ lại bảo nam ca sĩ hát nghe như đấm vào tai hoặc chẳng rõ anh đang hát cái gì và rất nhiều những nhận định khác nữa mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc mỗi khi cái tên Sơn Tùng được nhắc đến.

Bỏ qua những ý kiến nhận xét về chuyên môn, tôi cho rằng những điều mà nam ca sĩ gốc Thái Bình đã và đang làm được thật sự rất đáng trân trọng. Chúng ta có thể thấy một Sơn Tùng láu cá khi trình diễn trên sân khấu, những ca từ đôi khi kiêu hãnh lắm lúc lại bất cần, ngông nghênh hay cả việc chia sẻ sẽ chỉ hát nhạc do chính mình tự sáng tác,..

Dám khác biệt, dám sáng tạo, dám khẳng định mình, làm những điều không phải ai cũng dám làm tôi nghĩ đó là cái 'ngông' cần thiết mà mỗi người nghệ sĩ nên có. Chưa thể nói rõ Sơn Tùng MTP có phải là 'ông hoàng' hay có khả năng xuất chúng ra sao, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về những điều 'đầu tiên' mà anh đã đem đến cho nền âm nhạc Việt Nam.

Sức hút vượt mọi khoảng cách tuổi từ cái tên Sơn Tùng MTP:

Tôi đã từng bắt gặp đâu đó hình ảnh những cô, cậu bé độ 5,6 tuổi vô tư nhảy nhót theo ca khúc Nắng Ấm Xa Dần, những cuộc tranh luận sôi nổi, không nhường nhịn nhau trong các cuộc tán dốc của các bạn trẻ 9X, hay thậm chí là tiết mục biểu diễn Em Của Ngày Hôm Qua đầy thú vị của Phó tổng Giám đốc một công ty lớn ở Việt Nam được tất cả các khách mời và nhân viên công ty hào hứng nhảy theo tràn ngập nụ cười sảng khoái. Tôi tin chắc ở một khoảnh khắc nào đó, âm nhạc của Sơn Tùng đã có một sức mạnh tuyệt vời giúp họ quên đi những mệt nhọc trong công việc và mang đến nguồn năng lượng, niềm lạc quan trong cuộc sống.

Thật không ngoa khi nói ở đâu có Sơn Tùng MTP ở đó sẽ thu hút sự chú ý đông đảo của công chúng. Đơn cử như tựa đề các ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về, Chạy Ngay Đi, Lạc Trôi,.. cũng đã vượt ra khỏi không gian âm nhạc trở thành câu nói cửa miệng của nhiều nghệ sĩ, khán giả hay được dùng làm slogan quảng cáo của các thương hiệu ở Việt Nam.

Lượng view hiên ngang chễm chệ ở top đầu các bảng xếp hạng:

Đối với công việc của một người làm giải trí, có thể nói lượng view là một trong những yếu tố để 'đo lường' mức độ quan tâm và sức hút của nghệ sĩ đối với công chúng. Thành công của Sơn Tùng là điều mà bất cứ một người làm nghệ thuật nào cũng mong muốn có được. Không cần phải quảng cáo rầm rộ hay tổ chức các buổi ra mắt MV, cứ hễ mỗi khi Sơn Tùng ra một sản phẩm mới thì luôn luôn được khán giả quan tâm theo dõi bất kể là vì tò mò hay yêu thích.

Và có lẽ tại Việt Nam, Sơn Tùng cũng là nghệ sĩ duy nhất tổ chức hẳn một buổi countdown đón chờ MV Chạy Ngay Đi ra mắt vào thời điểm giữa năm 2018. Việc các fans sẵn sàng thức đến nửa đêm để theo dõi và tạo nên con số đạt mức 17,6 triệu lượt xem sau 24 giờ đầu tiên cũng đã được tiên liệu bởi sự trở lại sau hơn một năm vắng bóng của cái tên luôn gây chú ý - Sơn Tùng MTP.

Chính cơn sóng Hãy Trao Cho Anh những ngày gần đây với thành tích 635.000 lượt xem đồng thời tại thời điểm công chiếu đứng thứ ba trên thế giới sau Kill This Love (BlackPink), Thank U Next (Ariana Grande), MV được xem nhiều nhất Châu Á sau 24 giờ đầu tiên (25.8 triệu), Top Trending tại các nước như Hàn Quốc, Canada, Singapore,.. mới là cột mốc đáng nhớ tạo ra những kỉ lục vượt ra khỏi qui mô quốc gia trong sự nghiệp của nam sĩ gốc Thái Bình.

Màn kết hợp cùng Rapper Snoop Dogg và đưa nhạc Việt đến gần hơn với thế giới: