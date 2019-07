Thân thế mỹ nam Hàn bị cáo buộc hiếp 2 đồng nghiệp

Báo chí Hàn Quốc vừa đăng tải thông tin Kang Ji Hwan bị cảnh sát bắt khẩn cấp vào tối ngày 9/7 vì bị tố cáo hiếp dâm 2 nữ đồng nghiệp. Kang Ji Hwan bị cáo buộc đưa 2 nữ đồng nghiệp về nhà sau bữa tiệc liên hoan của công ty. Khi 2 người này ngủ, tài tử xứ Hàn cưỡng dâm 1 người và quấy rối tình dục người còn lại. Khi bị áp giải lên đồn, Kang Ji Hwan khai rằng: “Tôi nhớ có uống rượu, nhưng sau đó tôi không nhớ gì cả”. 5 năm trước, Kang Ji Hwan từng trở thành tâm điểm vì ồn ào lộ ảnh giường chiếu. Theo đó, một cô gái người Philippines tung loạt ảnh nóng của nam diễn viên. Phía công ty Kang Ji Hwan khẳng định cô gái này là vợ của phiên dịch viên cho nam diễn viên trong những ngày ở Philippines và loạt ảnh chỉ là một trò đùa. Được biết, Kang Ji Hwan đã tham gia một bữa tiệc với các nhân viên trong đoàn và uống hơi quá chén. Cô gái đã lợi dụng việc này và tung lên những bức ảnh trên. Giữa ồn ào, cô gái người Philippines gửi lời xin lỗi và gỡ bỏ loạt ảnh. Trước thái độ thành khẩn của cô gái này, Kang Ji Hwan từ bỏ ý định kiện tụng. Kang Ji Hwan sinh năm 1977, từng đóng nhiều phim đình đám như "Gia đình là số một" phần 4, "Summer Scent", "Coffee House", "Lie to Me", "Incarnation of Money". Vì cáo buộc đặt bẫy hiếp dâm 2 nữ đồng nghiệp, Kang Ji Hwan đang đối mặt với nguy cơ sự nghiệp bị xuống dốc. Hiện tại, bộ phim “Joseon Survival” có sự tham gia diễn xuất của Kang Ji Hwan rơi vào tình thế khó khăn. Một nguồn tin nói rằng bộ phim “Joseon Survival” đang quay nên vì scandal của Kang Ji Hwan, đoàn làm phim sẽ phải chờ đợi kết quả điều tra mới tiếp tục quay. Xem video "Top sao Hàn sở hữu danh hiệu quốc dân". Nguồn Youtube/top sao hoa

