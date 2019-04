Sao Việt chia buồn với Diễm My 9x khi mẹ qua đời ở tuổi ngoài 50

Nhiều sao Việt như Mai Phương, Mai Thu Huyền, Trang Nhung, Đỗ Mạnh Cường, Xuân Lan, Trương Quỳnh Anh... đã gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên Diễm My 9x.

Mẹ ruột của Diễm My 9x đã qua đời ngày 22/4, ,hưởng dương 58 tuổi. Thông báo này vừa được Diễm My 9x đăng trên trang cá nhân của mình.

Trong lúc bối rối, Diễm My 9x tạm không nhận cuộc gọi và tin nhắn điện thoại. Cô cũng đang gác lại mọi công việc để cùng gia đình lo hậu sự cho mẹ.

Sau khi biết tin mẹ của Diễm My 9x qua đời, nhiều sao Việt như Mai Phương, Mai Thu Huyền, Trang Nhung, Đỗ Mạnh Cường, Diễm Trang, Ngọc Diễm, Xuân Lan, Trương Quỳnh Anh... đã gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên.

Bố mẹ Diễm My 9x ly hôn từ khi cô mới 11 tuổi, nên mẹ là người gần gũi nhất với cô và luôn sát cánh với cô trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Mẹ Diễm My 9x luôn ủng hộ cô trong công việc và từng xuất hiện cùng cô trong một số chương trình truyền hình. Năm 2017, Diễm My đã mua nhà tặng mẹ và cô cũng luôn sắp xếp thời gian để chăm sóc, đưa mẹ đi du lịch và bù đắp tình cảm cho mẹ.

Trong cuộc trò chuyện khi ra mắt bộ phim “Chạy đi rồi tính” năm 2016, Diễm My 9x từng chia sẻ về điểm tương đồng giữa mình và nhân vật Elizabeth Phương Trinh. Đó chính là hoàn cảnh gia đình không được hạnh phúc, nhiều cãi vã.

Cô ước rằng rằng bố mẹ cô có thể xem được bộ phim này khi hai người còn sống với nhau, chắc chắn suy nghĩ của họ sẽ khác. "Ngày xưa, sau mỗi ngày đi học và đi làm về, khi bước vào nhà, tôi thường thấy mẹ ngồi một góc và khóc. Những lúc đó, tôi cảm thấy rất buồn. Cũng vì đó, sức khỏe của mẹ tôi phần nào bị ảnh hưởng". Những năm cuối đời, mẹ của Diễm My 9x đã có cuộc sống hạnh phúc hơn cũng khiến cô nguôi ngoai phần nào.