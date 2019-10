Sao phim “Avengers” bị kiện gây thương tích cho con

Daily Mail vừa thông tin người mẫu Sonni Pacheco - vợ cũ của Jeremy Renner, đã nộp chứng cứ khẳng định nam diễn viên này từng gây thương tích cho con gái lên Tòa án Los Angeles - Mỹ.

Trong hồ sơ, Sonni Pacheco cho biết vụ việc diễn ra vào tháng 4/2017, lúc bé Ava 4 tuổi. Jeremy Renner đã không kềm chế tức giận khi Ava quấy khóc nên cắn vai con gái dẫn đến vết bầm tím. Sau đó, bé Ava kể lại sự việc với mẹ.

Gia đình Jeremy Renner thuở còn mặn nồng

"Con bé nói với tôi rằng bố đã cắn nó. Nó bảo không sao nhưng tôi đã cảnh báo anh ta không được làm thế lần nào nữa" - Sonni Pacheco viết trong hồ sơ gửi tòa.

Phía Jeremy Renner bác bỏ mọi cáo buộc mới từ Sonni Pacheco. Tài tử này cho rằng vết bầm là do dây thắt an toàn trên xe quá chặt. Tuy nhiên, anh thừa nhận thỉnh thoảng có cắn nhẹ con gái lúc chơi đùa xung quanh.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Jeremy Renner và vợ cũ càng căng thẳng. Cả hai thường xuyên ra tòa vì những phát sinh mới. Trước đó, trong đơn kiện, vợ cũ của Jeremy Renner cũng tố cáo tài tử này thường say xỉn, có hành động đe dọa sự an toàn của cô cùng con gái. Cuối năm 2018, Sonni Pacheco tố chồng cũ tìm tới nhà cô lúc say và dọa giết cả hai mẹ con. Phía Jeremy Renner bác bỏ toàn bộ cáo buộc, tố ngược vợ cũ dùng thủ đoạn nhằm tranh quyền nuôi con.

Jeremy Renner liên tục ra tòa vì lùm xùm quyền nuôi con với vợ cũ

Jeremy Renner và Sonni Pacheco ly dị năm 2014 và đạt thỏa thuận ly dị năm 2015, cùng chăm lo cho con chung Eva. Trong đơn kiện mới nhất, Sonni Pacheco muốn tòa để cô toàn quyền nuôi con, tước bỏ quyền của Jeremy vì bảo đảm an toàn cho con gái.

Những lùm xùm về đời tư ảnh hưởng lớn đến Jeremy Renner, khiến hình ảnh của anh bị tác động nặng nề. Nhiều người hâm mộ lên tiếng yêu cầu loại tài tử này khỏi vai diễn "thần tiễn" Hawkeye vì lùm xùm bạo hành vợ, con trong khi nhân vật Hawkeye lại được mô tả là quý ông hết mực thương vợ, thương con.

Jeremy Renner là diễn viên thực lực, anh tham gia nhiều phim ngoài "Avengers" như: "American Hustle", "Arrival", "Wind River", "Tag"...