Sao nữ nuối tiếc vì lỡ cơ hội qua đêm với Leonardo DiCaprio

Ngôi sao truyền hình thực tế Whitney Port kể rằng cô đã từ chối về nhà riêng với tài tử “Once Upon a Time in Hollywood” vì quá lo lắng.

Whitney Port là gương mặt không còn xa lạ với khán giả Mỹ. Cô được biết tới qua show truyền hình thực tế The Hills. Gần đây, người đẹp 34 tuổi có talk show riêng mang tên With Whit. Trong tập mới nhất, Whitney Port mời cô bạn thân Andrea Cuttler đến trò chuyện. Tại đây cô tiết lộ rằng mình từng suýt có tình một đêm với tài tử đa tình Leonardo DiCaprio.



Whitney Port kể lại kỷ niệm suýt qua đêm cùng tài tử Leonardo DiCaprio.

“Tôi nóng lòng được kể câu chuyện này từ lâu lắm rồi. Tôi đoán là nếu mình kể với bạn bè, sẽ không có ai tin tôi đâu” - Whitney Port mở lời.

Ngôi sao truyền hình kể lại năm 2009, cô và Andrea Cuttler đến nhảy nhót ở một hộp đêm tại New York. Đến đây, 2 cô gái chạm mặt nữ ca sĩ Rihanna và nam diễn viên Leonardo DiCaprio. Sau đó, Whitney và Leo đã trao đổi số điện thoại và liên tục nhắn tin trong suốt 6 tháng. Cuối cùng, Whitney cũng có cơ hội gặp lại nam diễn viên điển trai.

“Tôi thấy anh ấy ở khách sạn Roosevelt. Anh ấy rủ tôi đến nhà của Teddy và sau đó mời tôi về nhà riêng, tôi đã từ chối. Tôi đã quá lo lắng đến mức không thể về nhà anh ấy và sau đó mất cơ hội đó. Đấy là một trong những nuối tiếc nhất đời tôi” – Whitney kể. Người đẹp cũng tự hỏi liệu Leo có còn nhớ đến mối quan hệ ngắn ngủi đó với cô.

Ngôi sao truyền hình chốt lại câu chuyện cũ: “Sau đó anh ấy không nói chuyện lại với tôi nữa”.

Leonardo DiCaprio nổi tiếng với tình trường dày đặc gồm các chân dài trẻ và đình đám ở Hollywood. Bạn gái gần đây nhất của tài tử Once Upon a Time in Hollywood là người mẫu 22 tuổi Camila Morrone. Cặp sao hẹn hò từ tháng 1/2018 và quấn quýt không rời.

Trong khi đó, Whitney Port đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng mà cô làm đám cưới vào năm 2015. Họ có với nhau cậu con trai 2 tuổi.