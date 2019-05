Á quân "Thử thách cùng bước nhảy" tiết lộ bí mật "khủng" của bản thân

Quang Đăng là vũ công nổi tiếng, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Mới đây, nam vũ công đánh dấu sự trở lại khi cùng các người bạn tổ chức chương trình Charity Workshop. Đây là các buổi dạy nhảy cơ bản dành cho mọi lứa tuổi. Theo Quang Đăng, toàn bộ số tiền học phí thu về từ lớp anh sẽ được quyên góp cho Trung tâm Công tác Xã hội Bệnh Viện Chợ Rẫy. Nam vũ công chia sẻ: “Có thể với nhiều người, số tiền này rất nhỏ, nhưng với tôi, đó là tiền mồ hôi nước mắt rất vất vả đứng lớp mới có được. Vũ công khác với ca sĩ, thu nhập thường rất thấp nên tôi nghĩ, mình làm được gì trong khả năng bằng sức trẻ thì sẽ làm hết sức mình. Sắp tới tôi sẽ tìm địa điểm rộng hơn để có thể dạy đông học viên hơn, kiếm được nhiều tiền hơn cho hoạt động từ thiện dài hơi này”. Là một trong những vũ công nam hiếm hoi được nhiều người biết đến từ truyền hình thực tế, Quang Đăng mong muốn sẽ chỉ không dừng lại ở một người nhảy giỏi, mà muốn trở thành một người có thể truyền cảm hứng cho các dancer khác. Về lý do thời gian qua vắng bóng, dường như bỏ bê sự nghiệp, Quang Đăng cho hay anh phải điều trị tâm lý vì stress và thất vọng về các mối quan hệ xung quanh. "Tôi bị bạn bè thân lừa gạt hết tiền bạc khi đầu tư kinh doanh. Vì có khá nhiều bạn trẻ bị trầm cảm gần đây nên tôi cũng giấu kín chuyện này vì sợ mọi người nói những điều không đúng về mình. Nhưng bây giờ tôi đã bình tâm trở lại. Tôi không muốn mình cứ rơi vào vòng lẩn quẩn của chính mình mà phải tự vực mình dậy, sáng tạo ra những điệu nhảy mới, tích luỹ tiền bạc để tu nghiệp ở nước ngoài để tiến bộ hơn”. Bên cạnh đó dư luận cũng xuất hiện nhiều lời đồn cho rằng Quang Đăng và bạn gái là ca sĩ Thái Trinh mải mê yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp. “Mình không nên đổ thừa tại cái này, tại cái kia cho sự thất bại của mình mà hãy tự nhìn nhận rõ là do sự hạn chế của bản thân chưa nỗ lực đủ. Về cuộc tình với Thái Trinh, cả hai cũng có nhiều lúc rất mệt mỏi khi không tìm được tiếng nói chung. Nhưng tôi nghĩ mối quan hệ nào cũng thế, sẽ có lúc này lúc kia, khi vui khi buồn. Điều quan trọng là cả hai nhìn nhận ra được vấn đề để không bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ tiêu cực nếu muốn duy trì quan hệ tình cảm", anh chia sẻ. Quang Đăng và bạn gái Thái Trinh. Trong khi nữ ca sĩ đang thực hiện album mới sau thời gian dài im ắng thì Quang Đăng cũng rất hừng hực lửa với nhiều dự án mới khi vừa bước sang tuổi 30. Sau thành công ở cuộc thi Asian Got Talent, sắp tới Quang Đăng sẽ tập hợp nhóm nhảy để thực hiện nhiều bài nhảy đậm chất Việt hơn.

