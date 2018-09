“Quỳnh búp bê” tập 12: Quỳnh rủ Cảnh đưa con đi trốn

>>> Mời quý độc giả xem trailer “Quỳnh búp bê” tập 12. Nguồn Youtube Rubic8:

Sau khi con trai bị ông Cấn bắt làm con tin, Quỳnh cắn răng chịu đựng làm theo bất kì điều gì ông Cấn muốn. Trong “Quỳnh búp bê” tập 11, bị ép phải qua đêm với khách thích bạo hành phụ nữ, Quỳnh bị khách đánh đập, hành hạ đến bầm tím mặt mày, chân đi không vững.



Chứng kiến Quỳnh khốn khổ, Cảnh an ủi cô rằng con trai của cô vẫn khỏe. Cũng vì thương cảm cho Quỳnh, Cảnh quyết làm rõ sự việc Quỳnh gặp Phú để âm mưu trốn khỏi Thiên Thai. Khi biết My chơi xấu Quỳnh, Cảnh đánh My để dằn mặt.

Theo trailer “Quỳnh búp bê” tập 12, biết Cảnh ngày càng quan tâm đến mình và con trai, Quỳnh đã cầu xin anh đưa hai mẹ con cô trốn khỏi Thiên Thai. “Anh hãy mang mẹ con em đi trốn. Đi bất cứ đâu cũng được, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn", Quỳnh nói với Cảnh.

Quỳnh rủ Cảnh mang hai mẹ con cô đi trốn. Ảnh: chụp màn hình

Trailer cũng hé lộ tình tiết Phong - con trai của ông Cấn để mắt đến Quỳnh. Anh đã đến phòng trọ hứa thực hiện một điều Quỳnh muốn xem như “quà ra mắt”. Quỳnh lập tức đề nghị Phong cho cô gặp con trai của cô.

Ở một diễn biến khác, My bật khóc khi nói chuyện với một người chú: "Chú làm sao thế vậy. Ông bà ấy coi như cháu không có trên đời này. Thì cứ cho là như thế đi. Đời cháu khổ nhiều rồi. Bây giờ khổ thêm một tý cũng không chết được đâu".