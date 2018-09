Đọ vẻ gợi cảm của Hoa hậu Trần Tiểu Vy với hai á hậu

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy được khen ngợi bởi gương mặt lai Tây, vóc dáng cân đối, gợi cảm. Ảnh: BTC Hoa hậu Trần Tiểu Vy hiếm khi mặc gợi cảm trước khi giành vương miện. Ảnh: Venusbeautyqueen Hình ảnh Trần Tiểu Vy khoe vai trần quyến rũ trong trang phục đồng diễn cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Fanpage Ngoài đời, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy thích khoe đôi chân dài với váy ngắn hay quần short. Ảnh: FBNV Đẹp rạng rỡ không kém cạnh Trần Tiểu Vy là Bùi Phương Nga - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Fanpage Á hậu Bùi Phương Nga sở hữu vóc dáng đẹp, làn da trắng sứ, nụ cười tươi tắn. Ảnh: BTC Hình ảnh Phương Nga khoe vai trần gợi cảm trong bộ đầm cúp ngực. Ảnh: Lê Chí Linh Giống Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga rất hiếm lần mặc gợi cảm ở đời thường. Ảnh: FBNV Trái với Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Phương Nga, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 - Nguyễn Thị Thúy An theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ. Ảnh: BTC Thúy An từng đăng tải không ít bộ ảnh gợi cảm của mình trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Hình ảnh Á hậu Thúy An khoe vai trần quyến rũ, gương mặt như búp bê. Ảnh: FBNV Diện áo trễ vai đi chơi, Thúy An xinh đẹp, trẻ trung. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem clip "Giao lưu với top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018". Nguồn Youtube Hoa hậu Việt Nam

