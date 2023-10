Mới đây, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xin lỗi khán giả vì ồn ào quay clip quảng cáo "chồng đầu đi xe máy", không đội mũ bảo hiểm. Hai nghệ sĩ bày tỏ, họ cảm thấy vô cùng áy náy vì đã làm mọi người bận lòng mặc dù cơ quan điều tra đã có kết luận đây không phải là vụ việc mang tính chất hình sự.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói thêm: “Với tư cách là nghệ sĩ đã từng được nhiều người yêu mến và tin tưởng, Cơ Nghiệp tự thấy mình không thể im lặng mà phải có trách nhiệm gửi lời xin lỗi thành thật nhất tới mọi người”.

Lời xin lỗi của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ họ chấp nhận lời xin lỗi của hai nghệ sĩ.

“Sai lầm ở đâu hãy sửa chữa ở đấy, điều hay là cả hai đã nhận ra sai lầm của mình”, “Nghệ sĩ chân chính là luôn tôn trọng khán giả”, “Biết tôn trọng khán giả và suy nghĩ thấu đáo. Cả hai đã lên tiếng, làm cho mọi người càng thêm yêu quý”, bình luận của một số cư dân mạng.

Ngoài ra, nhiều người cũng hy vọng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sẽ rút kinh nghiệm sau sự việc. “Biết như vậy là được rồi lần sau hãy cẩn thận cân nhắc trước tất cả mọi sự việc, trước khi làm”, “Qua sự việc lần này sẽ được bài học lớn cho bước đường sau này”, ý kiến của một số người hâm mộ.

Có thể thấy việc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xin lỗi đã có tác động xoa dịu dư luận. Dường như cả hai nhận ra im lặng không phải là vàng. Để sự việc sớm được giải quyết, lời xin lỗi chân thành là cần thiết, đặc biệt khi ngày nay khán giả không còn dễ dãi với nghệ sĩ vướng scandal.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xin lỗi khán giả là hành xử văn minh. Ảnh: FBNV.

Liên quan đến ồn ào của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, MC Hồng Phượng - vợ nghệ sĩ Quốc Nghiệp chia sẻ trên truyền thông, chồng cô mất ăn mất ngủ mấy ngày. Chỉ đến khi có kết luận của cơ quan điều tra, Quốc Nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm.

Về clip gây tranh cãi của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp , công an thành phố Thủ Đức (TPHCM) đã tiến hành điều tra, xác minh và nhận định vụ việc là thực hiện quay quảng cáo.

Clip ghi hình ở khu vực có rào chắn, bảo vệ gác chắn, có đội ngũ y tế, có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất, diễn viên. Clip phát hành ghi rõ thông tin khuyến cáo: "Được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào”.

Công an Thủ Đức xác định chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng xử lý vi phạm tại khoản 4 điều 8 Luật Quảng cáo về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.