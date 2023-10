Những màn biểu diễn chồng đầu gây thót tim của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Năm 2016, hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục đầu tiên trong sự nghiệp của mình với 52 giây vừa giữ thăng bằng trên đầu vừa leo 90 bậc thang tại nhà thờ Saint Mary ở Girona (Tây Ban Nha). Buổi biểu diễn được thực hiện vào tháng 12/2016 nhưng sau đó đã bị Pablo Nonato Panduro và Joel Yaicate Saavedra (người Peru) phá vỡ kỷ lục do hoàn thành được 97 bậc vào tháng 10/2017. (Ảnh: FBNV) Năm 2018, Quốc Cơ cùng em trai Quốc Nghiệp làm rạng danh Việt Nam khi lọt vào top 4 trong đêm chung kết "Britain's Got Talent 2018" với màn trình diễn xiếc chồng đầu. (Ảnh: NLĐ) Cuối năm 2018, tổ chức kỷ lục Guiness thế giới đã chính thức thông báo Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập Kỷ lục Guiness thế giới với thành tích bịt mắt, chồng đầu đi xuống và đi ngược lên 10 bậc thang trong vòng 53,97 giây. (Ảnh: NLĐ) Vào lúc 13h (giờ Tây Ban Nha), tức 19h tại Việt Nam ngày 23/12/2021, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới với màn trình diễn chồng đầu đi trên 100 bậc thang trong vòng 53 giây tại nhà thờ chính tòa ở Girona, Tây Ban Nha. (Ảnh: Dân Việt) Với thành tích này, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã phá vỡ kỷ lục của chính mình được xác lập vào năm 2016 - chồng đầu đi trên 90 bậc thang trong vòng 52 giây. (Ảnh: Dân Việt) Tối 3/2/2023, anh em Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp lập Kỷ lục Thế giới Guinness lần thứ ba tại thành phố Milan (Italy). (Ảnh: Tiền phong) Cả hai bịt mắt chồng đầu đi lên và xuống trên cầu thăng bằng dài 10 m, rộng 40cm với thời gian 1 phút 55 giây, xác lập kỷ lục thế giới ở Milan (Italy) ngày 3/2/2023. Đây cũng là cột mốc khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế của hai hoàng tử xiếc. (Ảnh: HẢI AN) Để có thể mang tiết mục xiếc mạo hiểm này đi biểu diễn khắp thế giới, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã rèn luyện gian nan, trải qua không ít tai nạn. (Ảnh: NVCC). Hai hoàng tử xiếc đã rất nhiều lần ngã trong khi tập luyện lẫn biểu diễn và lần nào ngã cũng rất đau. (Ảnh: FBNV) Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Quốc Cơ bắt đầu tập xiếc từ năm 4 tuổi, Quốc Nghiệp tập lúc 5 tuổi và biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999 đến nay. Đặc biệt, tiết mục chồng đầu giữ thăng bằng của hai anh em họ Giang đã gây tiếng vang ở nhiều nước trên thế giới. (Ảnh: FBNV)Xem clip "Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu leo 100 bậc trong vòng 53 giây". Nguồn Vietnamnet

