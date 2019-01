Phương Thanh "tố" chị dâu tham lam, quyết đòi lại nhà cho anh trai ruột

Sau nhiều lần yêu cầu cộng sự, người hâm mộ không nên tiếp xúc, nói chuyện với chị dâu, ca sĩ Phương Thanh tiếp tục chia sẻ về chuyện gia đình trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Tiền- nhà- nghiệp, gia đình Chanh hay ai cũng vậy làm được tiền bao nhiêu đều phải dồn vào mua nhà để dành tiền. Nhà mua xong do Chanh ở với mẹ, dư nhà cho anh trai ở đó đã 18 năm nay.



Thương anh mình, muốn cho anh mình cái nhà để ở gần với mẹ nhưng bà vợ nhiều chuyện tham lam và lăng nhăng trong lúc không vui chuyện vợ chồng, lí do không vui sẽ nói sau - có tin nhắn chửi bà ta về việc này Chanh sẽ post sau khi bà này lên tiếng.

Làm dâu mà đem chuyện gia đình chồng ra tùm lum cho cộng sự làm việc của Chanh để biện hộ cho 1 lí do khác chỉ có 2 vợ chồng bà ta hiểu. Hỏi bà ta thì chối bay hết có người ra làm chứng chuyện bà ta nói gia đình muốn họp mặt bà không chịu ra. Chối vòng vo đổ thừa hết lí do này tới lí do khác để anh em ruột xử lí nhau còn bà ta không chịu ra mặt.