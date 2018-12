"Phát sốt" ảnh Cường Đô La bê tráp ăn hỏi tại nhà Đàm Thu Trang

Mới đây, trên trang facebook của một người bạn chung của cặp đôi Đàm Thu Trang - Cường Đô La bất ngờ chia sẻ hình ảnh đại gia phố núi tay bê đĩa thịt với dáng đứng nghiêm trang kèm lời chú thích: "Tráp lễ nhà trai, đĩa lòng chứng tỏ lòng thành, còn rau thì mâm cao cỗ đầy thế này cơ mà. Đã bảo là đi ăn hỏi mà không tin". Người bạn này cũng không ngại ngùng tag tên của cả Cường Đô La và Đàm Thu Trang vào status của mình.

Hình ảnh này đã khiến người hâm mộ của đại gia phố núi không ngừng thích thú. Tuy chỉ là một hình ảnh trêu đùa của Cường Đô La nhưng nhiều người tin rằng chuyện đám cưới với Đàm Thu Trang sẽ thành hiện thực trong thời gian không lâu nữa.



Ít lâu sau, trên trang cá nhân của cặp đôi doanh nhân - mỹ nhân lại được một người bạn khác nhắc tên trong một bài viết và gọi cặp đôi là "hai vợ chồng". Cụ thể, người này chia sẻ hình ảnh chụp chung đầy thân thiết với Cường Đô La và Đàm Thu Trang, kèm lời viết: "Lâu lắm mới gặp lại bạn Trang Đàm. Thank 2 vợ chồng đã qua ủng hộ."

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, chân dài gốc Lạng Sơn - Đàm Thu Trang đã khiến cư dân mạng “đứng ngồi không yên” khi khoe ảnh được Cường Đô la cõng trên lưng đầy lãng mạn khi cùng về quê, kèm dòng chú thích bình dị: “Cõng nhau về quê”.

Dưới bài viết, người hâm mộ thi nhau gửi lời chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi sau hơn một năm công khai tình cảm. Công chúng mong đợi đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ nhanh chóng diễn ra. Một vài người bạn của cặp đôi nhắn nhủ: “Cưới thôi”, “Cưới mời em anh chị nhé”….

Dân tình "đứng ngồi không yên" với khoảnh khắc Cường Đô La cõng Đàm Thu Trang.

Cách đó vài ngày, doanh nhân họ Nguyễn chia sẻ bức ảnh Đàm Thu Trang trên phi cơ cùng dòng thông báo: "Another trip to the Northern of Vietnam - Tạm dịch: Một chuyến đi khác đến miền Bắc Việt Nam". Một số người cho rằng, nam doanh nhân ra Bắc là để hỏi cưới Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, một số lại nhận định rằng Trang - Cường chỉ bay ra Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam ở trận bán kết lượt về hôm 6/12.