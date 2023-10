Phan Như Thảo nói gì khi thay chồng dự phiên tòa xét xử?

Ngày 16/10, sau một tháng tạm dừng, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy).

Vào buổi sáng ngày 16/10, đại gia Đức An đưa Phan Như Thảo đến tòa nhưng không vào. Trước đó, vị doanh nhân này cũng vắng mặt trong phiên tòa. Theo Phụ Nữ và Pháp Luật, ít ngày trước, Phan Như Thảo phủ nhận nghi vấn đại gia Đức An vắng mặt vì không muốn chạm mặt vợ cũ.

Phan Như Thảo nói: "Việc anh ấy vắng mặt tại phiên tòa là vì có luật sư đại diện mà, anh ấy bảo anh đâu cần đi làm gì. Đâu có việc gì cần anh ngoài đó, luật sư có thể lo mọi thứ hết mà. Lúc Thảo bảo thế vợ đi nha, anh không đi thì em đi nhé, tại cũng muốn biết một vụ xử kiện tụng là như thế nào.

Thêm nữa là tất cả giấy tờ, thông tin theo sát vụ này Thảo hay phụ anh An nên Thảo muốn đi xem trực tiếp. Anh An bảo ngoài tòa nóng lắm, ngồi sẽ mệt lắm đó, vợ ra cho biết chút cho vui rồi về nha. Mà không ngờ Thảo đi lại thành um xùm xong có người còn vào mắng chửi nữa".

Phan Như Thảo - đại gia Đức An. Ảnh: FBNV.

Sau khi dự phiên tòa sáng ngày 16/10, Phan Như Thảo đăng tải hình ảnh chồng con và viết ẩn ý trên trang cá nhân: “Tam quan khác biệt. Họ thấy việc lấy được của người khác (của các con) làm thành của họ là giỏi là việc cần được tung hô và khuyến khích cùng lan tỏa. Tôi lại thấy nhục. Thương quá anh ơi”.

Phan Như Thảo được chồng đưa đến tòa. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật.

Trước đó, sau khi tham dự phiên xét xử ngày 18/9 thay cho đại gia Đức An, Phan Như Thảo chia sẻ: “Lâu nay mọi người đang nghĩ Thảo giật dây, ép anh Đức An đi kiện lấy tiền về cho Thảo. Sự thật là Thảo không có quyền lợi gì từ vụ kiện đã kéo dài 13 năm. Anh An chỉ đang cố gắng giữ những gì mà anh đã dành cho hai con.

Thảo không có quyền lợi, không được nhận hay lấy bất cứ gì từ vụ kiện đã kéo dài 13 năm này cả. Anh An chỉ đang cố gắng giữ lại cho hai bé những gì mà anh ấy dành cho hai con.

Anh An thắng thì tất cả tài sản trong vụ kiện này sẽ trao cho hai con gái chung tại Mỹ ngay lập tức. Anh An mà thua thì hai bé gái sẽ không có bất cứ tài sản riêng nào nào nữa cả.

Nếu vụ kiện tiếp tục kéo dài thì khác gì 13 năm qua, cho người xấu có thêm thời gian biến có thành không. Thảo luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng. Nhất là các bé nhỏ ạ”.