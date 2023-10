Nhan sắc gợi cảm của tân quán quân The new mentor

Chung kết The new mentor 2023 - Người mẫu toàn năng 2023 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Lê Thu Trang. Ảnh: Vietnamnet. Ở The new mentor, Lê Thu Trang thuộc đội của siêu mẫu Lan Khuê. Ảnh: FBNV. Tân quán quân có kỹ năng catwalk, tạo dáng chuyên nghiệp, đặc biệt thần thái tự tin. Ảnh: FBNV. Lê Thu Trang đắt show làm người mẫu. Ảnh: FBNV. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng quyến rũ. Ảnh: FBNV. Lê Thu Trang cao 1m75, có số đo ba vòng 86-63-98 cm. Ảnh: FBNV. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 và 2019. Ảnh: FBNV. Thu Trang từng chia sẻ trên Dân Trí, cô không hiểu vì sao thất bại và gần như gục ngã khi bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng không đạt ngôi vị cao nhất ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ảnh: FBNV. "Ngay sau đó, tôi thoát khỏi các nhóm về sắc đẹp, không quan tâm đến chuyện thi thố và trở lại với cuộc sống bình thường", cô cho hay. Ảnh: FBNV. Ở đời thường, quán quân Lê Thu Trang theo đuổi hình ảnh quyến rũ. Ảnh: FBNV. Thu Trang khoe body gợi cảm với bikini. Ảnh: FBNV. Người đẹp chuộng mặc hở eo. Ảnh: FBNV. Thu Trang kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV. Xem video: "Lê Thu Trang khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FBNV

Chung kết The new mentor 2023 - Người mẫu toàn năng 2023 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Lê Thu Trang. Ảnh: Vietnamnet. Ở The new mentor, Lê Thu Trang thuộc đội của siêu mẫu Lan Khuê. Ảnh: FBNV. Tân quán quân có kỹ năng catwalk, tạo dáng chuyên nghiệp, đặc biệt thần thái tự tin. Ảnh: FBNV. Lê Thu Trang đắt show làm người mẫu. Ảnh: FBNV. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng quyến rũ. Ảnh: FBNV. Lê Thu Trang cao 1m75, có số đo ba vòng 86-63-98 cm. Ảnh: FBNV. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 và 2019. Ảnh: FBNV. Thu Trang từng chia sẻ trên Dân Trí, cô không hiểu vì sao thất bại và gần như gục ngã khi bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng không đạt ngôi vị cao nhất ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ảnh: FBNV. "Ngay sau đó, tôi thoát khỏi các nhóm về sắc đẹp, không quan tâm đến chuyện thi thố và trở lại với cuộc sống bình thường", cô cho hay. Ảnh: FBNV. Ở đời thường, quán quân Lê Thu Trang theo đuổi hình ảnh quyến rũ. Ảnh: FBNV. Thu Trang khoe body gợi cảm với bikini. Ảnh: FBNV. Người đẹp chuộng mặc hở eo. Ảnh: FBNV. Thu Trang kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV. Xem video: "Lê Thu Trang khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FBNV