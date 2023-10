Lê Hoàng Phương nhận tin vui ở Miss Grand International 2023

Tính đến 19h ngày 15/10, Lê Hoàng Phương dẫn đầu bảng bình chọn giải thưởng Best In Swimsuit ở Miss Grand International 2023 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Ảnh: Miss Grand International. Ngoài ra, mới đây, Hoa hậu Lê Hoàng Phương tiếp tục vào vòng 3 giải thưởng Country's Power of the Year. Ảnh: Miss Grand International. Trước đó, đại diện Việt Nam khoe lọt top 18 giải thưởng Grand Voice Awards . Ảnh: FBNV. Lê Hoàng Phương hiện tại được lòng ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Đại diện Việt Nam cũng được bà Teresa Chaivisut - Phó chủ tịch Miss Grand International quý mến. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa ra bảng dự đoán đầu tiên của Miss Grand International 2023, trong đó Lê Hoàng Phương xếp thứ 8. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Đại diện Việt Nam liên tục diện trang phục cắt xẻ táo bạo khi thi đấu. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Lê Hoàng Phương được khen ngợi đang làm tốt vai trò nước chủ nhà. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Bán kết Miss Grand International 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 22/10. Ảnh: FBNV. Đêm chung kết được tổ chức vào ngày 25/10. Cuộc thi năm nay có hơn 70 thí sinh tham dự. Ảnh: Miss Grand Vietnam. Xem video: "Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023". Nguồn Vietnamnet

