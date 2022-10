Vóc dáng Phan Như Thảo sau khi giảm 20kg trong vòng 1 năm

Mới đây trên trang cá nhân, Phan Như Thảo khoe cô đã giảm được 20kg trong vòng 1 năm. (Ảnh: FBNV) "Hành trình 1 năm tạm biệt bé "mỡ" của em ạ. Chính thức cắt 20kg", người đẹp sinh năm 1988 viết trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV) Để có được thân hình như ngày hôm này, cựu người mẫu 34 tuổi đã phải rất nỗ lực trong chế độ tập luyện và ăn uống. (Ảnh: FBNV) Sau khi giảm cân, nhan sắc của Phan Như Thảo ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FBNV) Cô được khen là trẻ ra vài tuổi so với lúc còn mập mạp. (Ảnh: FBNV) Trước khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo là người mẫu khá nổi tiếng. (Ảnh: Instagram) Phan Như Thảo cao 1m73 và khi còn làm người mẫu cô sở hữu số đo ba vòng 87-62-92 cm. (Ảnh: Instagram) Sau khi kết hôn, sinh con, Phan Như Thảo ngày càng phát tướng. Một trong những lý do khiến người đẹp tăng cân là vì chồng cô nấu ăn quá ngon và chiều vợ. (Ảnh: FBNV) Có thời điểm Phan Như Thảo nặng tới 70kg. (Ảnh: FBNV)Xem video"Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

