Phạm Hương tình tứ bên bạn trai trong ngày sinh nhật

Phạm Hương vừa chia sẻ hình ảnh đón sinh nhật bên bạn trai. Cả hai ôm nhau tình tứ trong khung cảnh lãng mạn với chùm bóng bay. Không chỉ khoe khoảnh khắc thân mật bên bạn trai, Phạm Hương còn viết lời ngọt ngào gửi đến nửa kia của mình.



“Thank you for sharing every single moment of your life with me... Love you” (Tạm dịch: Cảm ơn anh đã chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của mình với em. Yêu anh)”, Hoa hậu Phạm Hương bày tỏ.

Đây là lần đầu tiên Phạm Hương chia sẻ hình ảnh người yêu. Tuy nhiên, cô vẫn giữ kín ảnh cận mặt và danh tính bạn trai. Trước đó, đúng ngày Valentine 14/2/2019, người đẹp công khai đính hôn bằng việc khoe nhẫn kim cương.

Phạm Hương tình tứ bên bạn trai.

Phạm Hương sang Mỹ sống và làm việc từ cuối năm 2018. Từ khi rời showbiz Việt, cô nhiều lần vướng tin đồn sinh con cho đại gia. Phạm Hương biết mọi người nói gì về mình thế nhưng cô không bận tâm và giữ quan điểm sống cho mình là đủ.

Cuộc sống ở Mỹ của Phạm Hương hiện là niềm mơ ước của bao cô gái. Người đẹp ở nhà vườn tiện nghi, sang trọng, đi siêu xe, mặc hàng hiệu. Nhiều khán giả nhận định Phạm Hương sống xa hoa hơn khi ở Việt Nam.

Phạm Hương bên chiếc siêu xe màu hồng.

Mời quý độc giả xem video "Với Phạm Hương, showbiz như cuộc dạo chơi của tuổi trẻ". Nguồn Youtube/vtc

Thoải mái khoe cuộc sống ở Mỹ song Phạm Hương gần như kiệm lời về chuyện riêng tư. Trước khi đính hôn, chân dài gốc Hải Phòng chưa hé lộ về bất kì mối tình nào. Tuy vậy, Phạm Hương từng dính tin đồn hẹn hò doanh nhân Bobby Phước Trần.