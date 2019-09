Đức An: Từ đại gia đào hoa đến chuẩn soái ca bên Phan Như Thảo

Người mẫu Phan Như Thảo là người vợ thứ 4 của doanh nhân Đức An. Cả hai có một cô con gái chung nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Từ khi gắn bó với Phan Như Thảo, đại gia Đức An có những thay đổi khiến nhiều người bất ngờ. Doanh nhân Đức An hết mực cưng chiều Phan Như Thảo. Anh thường xuyên tặng vợ những món quà xa xỉ, ân cần chăm sóc mỗi khi cô mệt. Đại gia Đức An luôn tự tay chăm sóc con gái. Theo lời kể của Phan Như Thảo, một ngày của chồng chỉ quanh quẩn với chuyện con cái, cơm nước từ 7h30 sáng đến 9h tối. Phan Như Thảo còn chia sẻ, thú vui của chồng mỗi ngày khi con đi học chỉ là ở nhà ngắm hoa, nghe chim hót, còn mọi thứ sân si anh dẹp bỏ. Trước khi gắn với với Phan Như Thảo, Đức An thường xuất hiện với hình ảnh doanh nhân thành đạt, lịch lãm. Từ lúc kết hôn với Phan Như Thảo, anh trở nên giản dị, dễ gần với công chúng. Đại gia Đức An khiến công chúng trầm trồ vì khả năng nấu nướng. Nam doanh nhân sử dụng mạng xã hội thường xuyên để cập nhật hình ảnh của mình và gia đình. Ông xã của Phan Như Thảo thậm chí có những chia sẻ về đời tư mà trước đây anh gần như giữ kín. Về sự thay đổi của đại gia Đức An, Phan Như Thảo khẳng định cô không làm gì cả. "Tôi chỉ cho chồng mình một gia đình, còn lại anh ấy tự học làm chồng làm cha và hạnh phúc với điều đó", người đẹp chia sẻ trên Tri thức trẻ. Kỷ niệm 4 năm về chung một nhà, Phan Như Thảo và chồng chụp ảnh cưới tại Sapa. Đại gia Đức An muốn tổ chức đám cưới khi con gái đã hiểu biết song đến nay cả hai vẫn chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể. Xem video "Phan Như Thảo bế bụng bầu catwalk". Nguồn Youtube

