Phạm Hương tiếp tục bị 'bắt bẻ' chuyện viết tiếng Anh

Từ khi qua Mỹ, Phạm Hương tận hưởng cuộc sống bình yên và sang chảnh. Tuy nhiên, cô vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.



Mới đây, trên instagram của mình, Phạm Hương đăng tải hình ảnh dạo phố. Người đẹp diện set đồ công sở với áo trắng, quần hồng, túi xách màu hồng hàng hiệu, giày trắng. Người đẹp chia sẻ: "Business women after office hour" (Tạm dịch: Nữ doanh nhân sau giờ làm việc).

Phạm Hương đăng tải bức ảnh dạo phố và viết "Business women after office hour". Tuy nhiên, cư dân mạng lại cho rằng cô viết sai ngữ pháp.

Tuy nhiên, dòng trạng thái này của Phạm Hương lại bị bắt bẻ sai ngữ pháp ở cụm "after office hour". Theo các cư dân mạng, trong tiếng Anh không sử dụng cấu trúc "after office" nên nếu diễn đạt theo ý trong câu của Phạm Hương một cách chính xác thì phải nói là "after working hours".

Đây không phải là lần đầu tiên, nàng Hậu này bị bắt bẻ việc viết sai ngữ pháp tiếng Anh. Thậm chí, nhiều người cho rằng cô khá "sính ngoại" nên viết tiếng Anh theo kiểu google dịch.