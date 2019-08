Vũ Ngọc Anh tình tứ bên Cường Seven trước tin đồn đám cưới

Tin đồn V ũ Ngọc Anh - Cường Seven bí mật làm đám cưới bắt nguồn từ hình ảnh Ngọc Anh mặc váy cô dâu còn Cường Seven đăng ảnh mặc vest lịch lãm khi chụp ảnh cùng bối cảnh. Ảnh: Vietnamnet Cường Seven phủ nhận tin đồn kết hôn với Vũ Ngọc Anh. "Đang quay phim cho dự án mới em ơi. Ở đâu ra mà lên xe với chả hoa", tình cũ của Chi Pu lên tiếng. Từ cuối năm 2017, Vũ Ngọc Anh - Cường Seven vướng nghi vấn hẹn hò bởi cả hai trở nên thân thiết. Cường Seven và Vũ Ngọc Anh được cho là nảy sinh tình cảm trong quá trình quay bộ phim “Lôi báo”. Cặp đôi tin đồn có nhiều bức ảnh chụp chung khi gặp gỡ ở đời thường trong suốt 2 năm qua. Trong một show thời trang vào tháng 4/2019, Cường Seven thậm chí bất ngờ “tỏ tình” Vũ Ngọc Anh. Ảnh: Yan Cụ thể, khi trình diễn ca khúc “Con tim thuộc về nhau”, Cường Seven hướng mắt tới gần Vũ Ngọc Anh và liên tục có hành động gợi ý cô cùng biểu diễn. Ảnh: Yan Sau phút bối rối ban đầu, Vũ Ngọc Anh nhanh chóng bắt nhịp, tung hứng ăn ý với Cường Seven. Ảnh: Yan Trước đó, ở hậu trường, nữ diễn viên phim “Quyên” ân cần chăm sóc bạn trai tin đồn. Ảnh: Yan Vũ Ngọc Anh lẫn Cường Seven từng thẳng thừng phủ nhận nghi vấn hẹn hò. Trước khi bị đồn là một cặp, Vũ Ngọc Anh từng được cho là hẹn hò Hữu Vi còn Cường Seven trải qua mối tình với hai người đẹp Chi Pu và Mlee. Mời quý độc giả xem video "Nhờ Lôi Báo, Vũ Ngọc Anh vượt qua trầm cảm". Nguồn Youtube/vtc

