Nữ người mẫu biến thành búp bê sống sau hàng trăm ca phẫu thuật

Ngày 24/8, trang EBC của Đài Loan đưa tin người mẫu online, nghệ sĩ giải trí Nhật Bản có tên là Vanilla khiến khán giả sốc với gương mặt nhân tạo của mình.



Vanilla từng là ca sĩ nhưng không được chú ý vì sở hữu nước da ngăm và khuôn mặt không xinh xắn. Cô tự nhận mình là quái vật và cho biết: "Những người xấu xí không có đất sống tại Nhật Bản".

Gương mặt của Vanilla sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Để tân trang nhan sắc, Vanilla trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật và chi ra tới gần 2 triệu USD. Có khoảng thời gian mỗi tháng cô mất khoảng 20.000-30.000 USD để phẫu thuật từ đầu đến chân.

Theo trang Sina, thực chất, đến năm 2013, nhan sắc của Vanilla đã khác xa so với quá khứ. Cô sở hữu làn da trắng, đôi mắt to tròn giống người phương Tây. Tuy nhiên, Vanilla không dừng lại, cô tiếp tục can thiệp thẩm mỹ.

Giờ đây, đôi mắt của Vanilla được mở lớn chiếm gần một nửa khuôn mặt, trong mắt lúc nào cũng long lanh, ngập nước với phần bọng mắt to để thêm phần ngây thơ. Phần cằm nhọn hoắt phù hợp với vẻ đẹp V-line hiện đại, mũi cũng được bóp nhỏ lại để phù hợp với gương mặt.

Cô từng mất 6 giờ để phẫu thuật phần trán cho giống với người nước ngoài. Các bộ phận như ngực, răng, chân đều đã can thiệp dao kéo.

Nhan sắc của Vanilla năm 2013 đã không còn giống với quá khứ.

"Tôi cảm thấy mình đã sinh ra với một gương mặt nhầm lẫn. Giống như những người chuyển đổi giới tính vậy. Họ phẫu thuật để tìm lại chính mình và tôi cũng vậy", Vanilla trải lòng.

Vanilla chia sẻ rằng sự bắt nạt của bạn bè trong quá khứ khiến cô quyết tâm chỉnh sửa lại nhan sắc: "Ngày nào trên bàn của tôi cũng có từ chết đi".

Cô thẳng thắn cho biết Nhật Bản là đất nước khó sống: "Mọi người thường nói hãy chú ý tới các giá trị khác nhau, quan tâm tới vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng sự chênh lệch giữa lương của người đẹp và người xấu khác nhau hàng triệu yên mỗi năm".

Ngoại hình hiện tại giống búp bê của Vanilla.

Lúc đầu, Vanilla làm phục vụ cho một quán bar để kiếm tiền mở rộng mắt và làm mũi. Sau đó, cô được mời tham gia các chương trình chia sẻ về quá trình phẫu thuật, nhờ đó Vanilla nổi danh, có tới hơn 100.000 theo dõi trên trang Instagram và bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn.