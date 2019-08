Nhan sắc khác lạ của Á hậu Tú Anh giữa nghi vấn "dao kéo"

Ngày 11/8, Á hậu Tú Anh đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh mới nhất của cô tại sự kiện ở Hà Nội. Trong ảnh, nữ diễn viên diện váy màu nổi bật, thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, khán giả nhanh chóng nhận ra nhiều điểm biến đổi trên khuôn mặt của người đẹp 9X.

Khuôn mặt nhiều nét biến đổi của Á hậu Tú Anh.

Gương mặt của Tú Anh trở nên thon gọn, cằm nhọn, mũi cao hơn so với trước. Người hâm mộ nhận xét vẻ ngoài Á hậu Việt Nam 2012 đã được can thiệp bởi phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, Tú Anh đã nâng mũi, gọt cằm để có gương mặt hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhan sắc của á hậu thay đổi là do trang điểm hoặc sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên điện thoại.



Liên lạc với Tú Anh , người đẹp chưa có phản hồi về việc khuôn mặt bị phẫu thuật thẩm mỹ.

Á hậu Tú Anh và thanh tra ngành xây dựng Phạm Gia Lộc kết hôn hồi tháng 7/2018. Đôi uyên ương hẹn hò khoảng một năm trước khi quyết định trở thành vợ chồng. Lễ cưới của họ có sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Hân, Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh...

Tú Anh lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh con.

Ngay sau khi cưới, Tú Anh đã vướng tin đồn mang bầu, song cô chọn cách im lặng, không chia sẻ bất cứ thông tin gì. Trên trang cá nhân, người đẹp 9X vẫn đăng ảnh bình thường, nhưng cô gần như không tham gia sự kiện giải trí. Tháng 12/2018, Tú Anh hạ sinh con trai đầu lòng.



Gần đây, Á hậu Việt Nam 2012 đã trở lại với công việc sau thời gian nghỉ sinh. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài xinh đẹp. Theo chia sẻ từ Tú Anh, cô sẽ thử sức ở lĩnh vực diễn xuất trong thời gian tới.

"Sau thời gian dài, đây là dự án tôi chọn để trở lại showbiz. Cũng là lần đầu thử sức trong lĩnh vực diễn xuất nên tôi khá hồi hộp, không biết khán giả sẽ đón nhận mình ra sao, mong rằng sẽ không khiến mọi người thất vọng", người đẹp chia sẻ.

* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.