“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My đẹp sang chảnh ở tuổi U70

Diễm My sinh năm 1962 là cái tên gắn liền với những bộ ảnh lịch đình đám một thời. Cô luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Ảnh: FB Diễm My "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời sở hữu nhan sắc yêu kiều, xinh đẹp, cô chụp bộ ảnh lần đầu tiên vào năm 1983. Ảnh: FB Diễm My Trải qua bao nhiêu thập kỷ, Diễm My vẫn luôn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Ảnh: FB Diễm My Ở độ tuổi U70, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My vẫn giữ được nét thanh lịch, quyến rũ khó ai sánh bằng. Ảnh: FB Diễm My Cô có gu thời trang đáng nể đến mức giới mộ điệu còn ưu ái gọi cô là "biểu tượng thời trang không tuổi" trong làng mốt Việt. Ảnh: FB Diễm My Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ, Diễm My xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, thần thái tự tin. Ảnh: FB Diễm My Cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn và mái tóc óng ả. Ảnh: FB Diễm My Phong cách thời trang của cô cũng được đánh giá cao, vừa sang trọng, vừa hiện đại, phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: FB Diễm My Ngoài việc chăm chút cho trang phục, Diễm My cũng dành nhiều thời gian cho những công đoạn khác như làm tóc, trang điểm. Ảnh: FB Diễm My Diễm My luôn chú trọng vẻ đẹp mỗi khi xuất hiện trước công chúng nhiều năm qua. Ảnh: FB Diễm My Diễm My bắt đầu bén duyên nghệ thuật vào năm 1979 khi đang là nữ sinh trường trung học Bùi Thị Xuân. Bộ phim đầu tay của Diễm My là Trang giấy mới do đạo diễn Lê Dân thực hiện. Ảnh: FB Diễm My Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức, sinh hai con gái và rời xa nghệ thuật để làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Ảnh: FB Diễm MyXem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

Diễm My sinh năm 1962 là cái tên gắn liền với những bộ ảnh lịch đình đám một thời. Cô luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Ảnh: FB Diễm My "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời sở hữu nhan sắc yêu kiều, xinh đẹp, cô chụp bộ ảnh lần đầu tiên vào năm 1983. Ảnh: FB Diễm My Trải qua bao nhiêu thập kỷ, Diễm My vẫn luôn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Ảnh: FB Diễm My Ở độ tuổi U70, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My vẫn giữ được nét thanh lịch, quyến rũ khó ai sánh bằng. Ảnh: FB Diễm My Cô có gu thời trang đáng nể đến mức giới mộ điệu còn ưu ái gọi cô là "biểu tượng thời trang không tuổi" trong làng mốt Việt. Ảnh: FB Diễm My Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ, Diễm My xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, thần thái tự tin. Ảnh: FB Diễm My Cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn và mái tóc óng ả. Ảnh: FB Diễm My Phong cách thời trang của cô cũng được đánh giá cao, vừa sang trọng, vừa hiện đại, phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: FB Diễm My Ngoài việc chăm chút cho trang phục, Diễm My cũng dành nhiều thời gian cho những công đoạn khác như làm tóc, trang điểm. Ảnh: FB Diễm My Diễm My luôn chú trọng vẻ đẹp mỗi khi xuất hiện trước công chúng nhiều năm qua. Ảnh: FB Diễm My Diễm My bắt đầu bén duyên nghệ thuật vào năm 1979 khi đang là nữ sinh trường trung học Bùi Thị Xuân. Bộ phim đầu tay của Diễm My là Trang giấy mới do đạo diễn Lê Dân thực hiện. Ảnh: FB Diễm My Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức, sinh hai con gái và rời xa nghệ thuật để làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Ảnh: FB Diễm My Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV