Sướng như Diễm My 6x, được chồng chiều, con gái xinh lại giỏi

Diễm My 6x kết hôn với Hà Tôn Đức năm 1994. Khi đó, Diễm My là "nữ hoàng ảnh lịch" nổi tiếng còn Hà Tôn Đức là một Việt kiều nghèo. Say nắng trước hình thể lẫn vẻ điển trai của Hà Tôn Đức, Diễm My chủ động tán tỉnh. Sau nhiều lần quan sát, cô nhận thấy Hà Tôn Đức sẽ là một người chồng tốt. Sau khi kết hôn, chồng Diễm My nhanh chóng trở thành ông chủ giàu có, thành đạt. Diễm My luôn được chồng chiều chuộng. Năm 2019, kỷ niệm 25 năm ngày cưới, doanh nhân Hà Tôn Đức tặng Diễm My chiếc nhẫn kim cương 5 tỷ đồng. Doanh nhân Hà Tôn Đức không thích xuất hiện ở nơi đông người nhưng vì chiều Diễm My, anh sẵn sàng đưa vợ tham gia các sự kiện giải trí. Doanh nhân Hà Tôn Đức luôn tôn trọng nghề nghiệp của Diễm My. “Anh nói với các con những điều tốt đẹp về công việc của mẹ. Anh ấy cũng chính là người ở sau hỗ trợ tôi theo đuổi đam mê hoạt động nghệ thuật", nữ diễn viên chia sẻ trên VTV. Theo Diễm My, tình yêu vợ chồng cô dành cho nhau vẫn như thuở ban đầu. Thùy My - con gái đầu lòng của Diễm My (ngoài cùng bên phải) tốt nghiệp đại học ở Mỹ với thành tích xuất sắc. Cô thông thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Thùy My am hiểu về thời trang, thiết kế website, giỏi nấu ăn, có khả năng đánh đàn guitar, cưỡi ngựa, chơi tennis, bơi lội. Quế My - con gái thứ hai của Diễm My cũng tốt nghiệp trường danh giá ở Mỹ. Thùy My và Quế My thừa hưởng những nét đẹp của bố lẫn mẹ. Cả hai còn có gu thời trang sành điệu. Xem video: "Diễm My 6x khoe vẻ đẹp không tuổi". Nguồn FBNV

