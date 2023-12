“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My giàu sang, được chồng yêu chiều

Diễm My 6x là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 80, 90 thế kỷ trước. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô được rất nhiều đại gia theo đuổi nhưng lại phải lòng Hà Tôn Đức - một Việt kiều nghèo. Ảnh: FBNV. Diễm My gặp Hà Tôn Đức ở một trung tâm thể hình và say nắng trước hình thể lẫn vẻ điển trai của doanh nhân này nên chủ động tán tỉnh. Sau nhiều lần quan sát, “nữ hoàng ảnh lịch” nhận thấy Hà Tôn Đức sẽ là một người chồng tốt. Nam doanh nhân chỉ có hai bàn tay trắng nhưng lại sống chân thành. Ảnh: FBNV. Chồng Diễm My nhanh chóng trở thành ông chủ giàu có, thành đạt. Ảnh: FBNV. Diễm My luôn được chồng đại gia chiều chuộng. Năm 2019, kỷ niệm 25 năm ngày cưới, doanh nhân Hà Tôn Đức tặng Diễm My chiếc nhẫn kim cương 5 tỷ đồng. Ảnh: FBNV. “Nữ hoàng ảnh lịch” chia sẻ trên Dân Trí, chồng ngày trẻ hay bây giờ vẫn thế, luôn chu đáo, kiên nhẫn và hết lòng vì vợ. Ảnh: FBNV. Doanh nhân Hà Tôn Đức không thích xuất hiện ở nơi đông người nhưng vì chiều vợ, anh sẵn sàng đưa vợ tham gia các sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV. Diễm My cho biết, chồng luôn là người đàn ông mang đến cho cô nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và là nguồn động lực của cô trong công việc. Ảnh: FBNV. Chồng Diễm My ngày càng phong độ trong khi “nữ hoàng ảnh lịch” sở hữu vẻ đẹp không tuổi. Ảnh: FBNV. Vợ chồng Diễm My có 2 cô con gái: Thùy My và Quế My. Ảnh: FBNV. Thùy My - con gái đầu lòng của Diễm My tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc trong khi đó Quế My cũng tốt nghiệp trường danh giá ở Mỹ. Ảnh: FBNV.Vợ chồng Diễm My sở hữu căn biệt thự mua từ năm 1997 trên diện tích đất rộng lên đến 3.000m2 tại khu Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Ảnh: Khám Phá. Vợ chồng “nữ hoàng ảnh lịch” còn có chiếc du thuyền triệu đô. Ảnh: Khám Phá. Diễm My luôn ăn mặc sành điệu. Trang phục, phụ kiện của cô đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên nổi tiếng một thời có cuộc sống viên mãn, đủ đầy ở tuổi 60. Ảnh: FBNV. Xem video: "Diễm My 6x khoe vẻ đẹp không tuổi". Nguồn FBNV

