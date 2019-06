Nhan sắc hot girl sa bẫy tình Quốc Trường trong “Về nhà đi con“

Dù chỉ đóng một vai nhỏ trong bộ phim " Về nhà đi con" nhưng Nguyễn Khánh My vẫn gây chú ý bởi sức hút của bộ phim. Tiểu tam của phim "Về nhà đi con" sinh năm 2000, đến từ Hải Phòng. Khánh My sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, miệng trái tim, cằm Vline. Hot girl gốc Hải Phòng từng thử tiêm chất làm đầy nhưng sau đó vì bị phản hồi không tốt, cô đã loại bỏ các chất làm đầy đó. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh My còn được khen ngợi sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Hot girl gốc Hải Phòng khéo khoe lợi thế hình thể với gu thời trang trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Gây chú ý khi tham gia "Về nhà đi con" nhưng Khánh My liên tục vướng tin đồn không hay. Cô bị tố lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc. Nữ diễn viên phim "Về nhà đi con" còn bị chủ một cửa hàng quần áo tại Hải Phòng tố lấy cắp váy. Theo Zing, Khánh My cho biết chủ cửa hàng đã tặng bộ váy đó cho cô nhưng không nhớ, sau đó lại lên tiếng tố Khánh My ăn cắp. Gần đây, Khánh My còn bức xúc khi một số người vào trang cá nhân của cô bình luận khiếm nhã và đồn cô là chân dài đi khách. Hot girl gốc Hải Phòng cho biết, tin đồn cô đi khách là vô căn cứ. Khi tiết lộ nội dung phim "Về nhà đi con", Khánh My cũng nhận gạch đá từ nhiều khán giả. Đời tư của hot girl 10X đầy ồn ào dù chưa có hoạt động nghệ thuật nào đáng chú ý. Xem trailer phim "Về nhà đi con". Nguồn Youtube/rubic8

