Nhan sắc Cha Joo Young bán nude trong phim có Song Hye Kyo

Trong phần 2 bộ phim "The Glory" có Song Hye Kyo vừa lên sóng, Cha Joo Young bán nude. Ảnh: KBizoom Trong phần 1, nữ diễn viên này cũng có không ít khoảnh khắc gợi cảm khi đóng vai cô tiếp viên hàng không Choi Hye Jeong. Ảnh: Người đưa tin Cha Joo Young diện váy bó sát hở ngực sâu trong phần 1. Ảnh: Tiền Phong Cha Joo Young gây chú ý dù đóng vai phụ trong "The glory" có "ngọc nữ" Song Hye Kyo. Theo nữ diễn viên, nhân vật của cô có thân hình gợi cảm và đã nâng ngực. Bởi vậy, Cha Joo Young tăng cân một chút. Ảnh: Người đưa tin Ngoài đời, nữ diễn viên phim "The Glory" cũng có không ít khoảnh khắc gợi cảm. Ảnh: Instagram Cha Joo Young chuộng trang phục tôn vòng một khi tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: Spotvnews Nữ diễn viên 33 tuổi khoe vẻ quyến rũ với váy cúp ngực. Ảnh: Instagram Chiều cao 1m7 cùng đường cong hình thể quyến rũ giúp Cha Joo Young dễ dàng chiếm spotlight của các sao nữ. Ảnh: Osen Trước khi vào showbiz, cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Đại học Utah tại Mỹ. Trở về nước sau khi du học, Cha Joo Young làm người mẫu, đóng phim. Ảnh: Instagram Người đẹp 9x đóng các phim: "Công tố viên chuyển sinh", "Quái vật Chimera", "Người tình ánh trăng", "Yêu chàng điệp viên". Ảnh: Instagram "The Glory" giúp tên tuổi của Cha Joo Young được nhiều người biết đến. Ảnh: Instagram Xem video: "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

