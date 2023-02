Song Hye Kyo tham gia sự kiện sau tin chồng cũ tái hôn

Ngày 8/2, Song Hye Kyo có mặt tại sự kiện khai trương của một thương hiệu thời trang. Ảnh: TV Report Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên Song Hye Kyo lộ diện sau tin chồng cũ tái hôn, sắp có con. Ảnh: My Daily Vợ cũ Song Joong Ki được khen tươi trẻ ở tuổi 42. Ảnh: Dispatch Trên thảm đỏ, Song Hye Kyo "thả tim". Ảnh: IMBC Nữ diễn viên tỏ ra ngượng ngùng sau khi hoàn tất màn "thả tim". Ảnh: Vietnamnet Ít ngày trước, Song Hye Kyo đăng tải loạt ảnh cũ trong chuyến đi Pháp. Ảnh: Instagram Nữ diễn viên vui vẻ bên bạn bè khi ở nước ngoài. Ảnh: Instagram Mới đây, Song Hye Kyo khoe loạt ảnh poster cho phần 2 của phim "The Glory". Trong phim, cô đóng vai nữ chính. Ảnh: Instagram Phần 1 của "The Glory" được nhiều khán giả đánh giá cao. Ảnh: InstagramChồng cũ Song Hye Kyo đã tái hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Ảnh: Zing Katy đang mang bầu và sống trong biệt thự của Song Joong Ki ở Hàn Quốc. Ảnh: Dispatch Sau thông tin kết hôn lần 2, Song Joong Ki gây chú ý khi tới xem vở kịch của một người bạn thân. Ảnh: Zing Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

