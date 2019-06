Ngôi sao hàng đầu thế giới Beyoncé mặc váy của NTK Việt

Trên thế giới có không biết bao nhiêu là ngôi sao tài năng và giàu có, nhưng Beyoncé mới thực sự là nữ hoàng của làng âm nhạc toàn cầu bởi những tác phẩm đỉnh cao, phong thái quyền lưc. Có thể nói, những gì cống chúng cảm nhận ở cô còn vượt ra khỏi định nghĩa của một ngôi sao, Beyoncé có nguồn năng lực mạnh mẽ, tài năng tuyệt vời và cả một tấm lòng ấm áp.

Mới đây, người phụ nữ quyền lực của Hollywood có màn xuất hiện nổi bật như một nữ hoàng tài sự kiện AFI Life Achievement Award vừa diễn ra tại Mỹ. Cô nhận được sự đón chào nồng nhiều khi khoác lên mình một chiếc váy quyền quý như một nữ thần, thiết kế khoe triệt để lợi thế hình thể cùng đôi chân thon dài gợi cảm.

Nhưng điều đặc biệt chính là chiếc váy tuyệt đẹp này chính là một thiết kế được làm riêng từ NTK Phương My. Tất cả báo Mỹ ngày hôm nay đồng loạt sự xuất hiện của ca sĩ Beyonce như nữ thần và cực kỳ xinh đẹp. Và niềm tự hào ấy cũng là được tạo nên bởi một tài năng của nữ NTK 8X đến từ Việt Nam.

Beyoncé trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn khi lên trao giải trong sự kiện sự kiện AFI Life Achievement Award.

Nữ ca sĩ Beyonce được xem là một trong những biểu tượng nghệ sĩ thành công hàng đầu của Mỹ với vô số giải thưởng danh giá. Cô cũng được biết đến như một biểu tượng thời trang toàn cầu với những bộ cánh sexy không ai sánh bằng. Việc được một ngôi sao hạng A quốc tế chọn lựa trang phục để khoác lên mình, cho thấy được tài năng cũng như sự nổi tiếng của Phương My ngày càng được giới mộ điệu quốc tế công nhận và chào đón.

Đây được xem là tin vui của làng mốt trong tháng 6, có thể nói sau NTK Công Trí thì Phương My cũng chính là cái tên mang hai tiếng Việt Nam ngày càng tiệm cận hơn với nền công nghiệp thời trang trên toàn cầu.

NTK Phương My cho biết: "Sau show diễn tại New York Fashion Week thì bất ngờ là ekip của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi chú ý, và ekip của ngôi sao Beyonce là một trong số đó. Ekip của nữ ca sĩ đã chủ động liên hệ với My để thiết kế riêng trang phục cho sự kiện đặt biệt này, và muốn trả tiền cho chiếc váy này. Sau khi My gởi lại thiết kế cho phía nữ ca sĩ duyệt, thì cô yêu cầu phải có full-look (toàn bộ trang phục), nếu trong thiết kế có phụ kiện gì thì cũng phải chuẩn bị chung với quần áo và cuối cùng thiết kế này đã được cô chọn lựa".

Beyonce sải bước như một nữ thần trong chiếc váy được làm riêng từ nữ NTK 8X hàng đầu Việt Nam.

