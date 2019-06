Kỳ Duyên thân mật Minh Triệu bất chấp tin đồn yêu đồng giới

Tối 8/6, chương trình “Cuộc đua kỳ thú” có buổi ra mắt truyền thông tại TP.HCM. Sau 3 năm tạm dừng, gameshow trải nghiệm thực tế “tái xuất” với phiên bản Người nổi tiếng cùng sự tham gia của dàn hoa hậu, á hậu thu hút sự chú ý từ truyền thông lẫn khán giả những ngày qua như: Hoa hậu H'Hen Niê, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Lệ Hằng. Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu tỏ ra thân mật trước ống kính truyền thông. Trước đó, cả hai không ít lần bị đồn đoán có mối quan hệ trên mức tình bạn với những tấm ảnh và đoạn clip được chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Minh Triệu cho biết cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn đến mức tưởng chừng đổ vỡ khi tham gia chương trình. “Dù vậy, tôi và chị Minh Triệu xem đây là dịp để rèn giũa mối quan hệ thêm khăng khít và bằng chứng là chúng tôi vẫn nắm tay nhau đến dự họp báo ngày hôm nay”, Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp lời. Cặp đôi Hoa hậu – Á hậu H’Hen Niê và Lệ Hằng đồng hành cùng nhau tại cuộc thi. H’Hen Niê cũng gửi lời xin lỗi trước tới khán giả bởi cô đã bộc lộ không ít tính xấu trong quá trình tham gia các thử thách. Á hậu Lệ Hằng cũng tranh thủ “kể xấu” người em thân thiết khi cho hay H'Hen Niê có thể ăn 4 bát cơm, 2 tô phở chỉ trong bữa sáng. Đỗ Mỹ Linh – Lê Xuân Tiền đại diện cho đội xanh dương. Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ cô đã phải dành nhiều thời gian thuyết phục gia đình, công ty quản lý để có thể đồng hành với Lê Xuân Tiền trong cuộc thi. Cả hai cũng gác công việc cá nhân để dành thời gian trao đổi kỹ lưỡng trước khi chương trình bước vào ghi hình. Cặp đôi MLee – Quốc Anh với trang phục Hồng ton-sur-ton nổi bật giữa sự kiện. Cả hai được cho là đang hẹn hò sau thời gian hợp tác cùng nhau trong một dự án MV của MLee. Nữ ca sĩ mang hai dòng máu Pháp Việt cho biết dù ngoài đời cô và Quốc Anh rất thân thiết nhưng trong quá trình tham gia cuộc thi, không ít lần nam diễn viên 20 tuổi khiến cô bật khóc và muốn bỏ cuộc vì ức chế. Diễn viên Bình An và nam ca sĩ S.T Sơn Thạch lần đầu kết hợp trong một show thực tế. Với kinh nghiệm từng tham gia mùa giải trước đó, cựu thành viên nhóm 365 được kỳ vọng sẽ cùng người bạn đồng hành tiến sâu vào top 3 chung cuộc. Trần Đức Huy cùng anh bạn Việt kiều Đức Trần Hoàng Phương Johnny đại diện đội màu Xám. Trước câu hỏi thắc mắc về sự chênh lệch danh tiếng và sức hút so với các đội khác, cả hai bày tỏ không đặt nặng vấn đề này bởi mục đích tham gia cuộc thi để tìm kiếm sự trải nghiệm. Cặp đôi sau đó đã thị phạm những động tác võ thuật trước lời đề nghị của các đội chơi. Nam diễn viên Song Luân đảm nhận vị trí cầm trịch chương trình. Cuộc đua kỳ thú 2019 được ghi hình vào giữa tháng 5/2019 với phân nửa số tập đã hoàn thành. Một số hình ảnh trong quá trình tham gia của các đội cùng thông tin ngoài lề về kết quả các vòng được hé lộ càng khiến chương trình nhận được sự quan tâm dù thời điểm phát sóng còn khá lâu. Các đội chơi giao lưu tại sự kiện. "The Amazing Race Vietnam – Cuộc đua kỳ thú 2019" phiên bản người nổi tiếng sẽ lên sóng tập đầu tiên vào 20h00 thứ Bảy, ngày 06/07/2019 trên VTV3 với chặng hành trình bắt đầu từ sông Nho Quế (Hà Giang).

Tối 8/6, chương trình “Cuộc đua kỳ thú” có buổi ra mắt truyền thông tại TP.HCM. Sau 3 năm tạm dừng, gameshow trải nghiệm thực tế “tái xuất” với phiên bản Người nổi tiếng cùng sự tham gia của dàn hoa hậu, á hậu thu hút sự chú ý từ truyền thông lẫn khán giả những ngày qua như: Hoa hậu H'Hen Niê, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Lệ Hằng. Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu tỏ ra thân mật trước ống kính truyền thông. Trước đó, cả hai không ít lần bị đồn đoán có mối quan hệ trên mức tình bạn với những tấm ảnh và đoạn clip được chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Minh Triệu cho biết cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn đến mức tưởng chừng đổ vỡ khi tham gia chương trình. “Dù vậy, tôi và chị Minh Triệu xem đây là dịp để rèn giũa mối quan hệ thêm khăng khít và bằng chứng là chúng tôi vẫn nắm tay nhau đến dự họp báo ngày hôm nay”, Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp lời. Cặp đôi Hoa hậu – Á hậu H’Hen Niê và Lệ Hằng đồng hành cùng nhau tại cuộc thi. H’Hen Niê cũng gửi lời xin lỗi trước tới khán giả bởi cô đã bộc lộ không ít tính xấu trong quá trình tham gia các thử thách. Á hậu Lệ Hằng cũng tranh thủ “kể xấu” người em thân thiết khi cho hay H'Hen Niê có thể ăn 4 bát cơm, 2 tô phở chỉ trong bữa sáng. Đỗ Mỹ Linh – Lê Xuân Tiền đại diện cho đội xanh dương. Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ cô đã phải dành nhiều thời gian thuyết phục gia đình, công ty quản lý để có thể đồng hành với Lê Xuân Tiền trong cuộc thi. Cả hai cũng gác công việc cá nhân để dành thời gian trao đổi kỹ lưỡng trước khi chương trình bước vào ghi hình. Cặp đôi MLee – Quốc Anh với trang phục Hồng ton-sur-ton nổi bật giữa sự kiện. Cả hai được cho là đang hẹn hò sau thời gian hợp tác cùng nhau trong một dự án MV của MLee. Nữ ca sĩ mang hai dòng máu Pháp Việt cho biết dù ngoài đời cô và Quốc Anh rất thân thiết nhưng trong quá trình tham gia cuộc thi, không ít lần nam diễn viên 20 tuổi khiến cô bật khóc và muốn bỏ cuộc vì ức chế. Diễn viên Bình An và nam ca sĩ S.T Sơn Thạch lần đầu kết hợp trong một show thực tế. Với kinh nghiệm từng tham gia mùa giải trước đó, cựu thành viên nhóm 365 được kỳ vọng sẽ cùng người bạn đồng hành tiến sâu vào top 3 chung cuộc. Trần Đức Huy cùng anh bạn Việt kiều Đức Trần Hoàng Phương Johnny đại diện đội màu Xám. Trước câu hỏi thắc mắc về sự chênh lệch danh tiếng và sức hút so với các đội khác, cả hai bày tỏ không đặt nặng vấn đề này bởi mục đích tham gia cuộc thi để tìm kiếm sự trải nghiệm. Cặp đôi sau đó đã thị phạm những động tác võ thuật trước lời đề nghị của các đội chơi. Nam diễn viên Song Luân đảm nhận vị trí cầm trịch chương trình. Cuộc đua kỳ thú 2019 được ghi hình vào giữa tháng 5/2019 với phân nửa số tập đã hoàn thành. Một số hình ảnh trong quá trình tham gia của các đội cùng thông tin ngoài lề về kết quả các vòng được hé lộ càng khiến chương trình nhận được sự quan tâm dù thời điểm phát sóng còn khá lâu. Các đội chơi giao lưu tại sự kiện. "The Amazing Race Vietnam – Cuộc đua kỳ thú 2019" phiên bản người nổi tiếng sẽ lên sóng tập đầu tiên vào 20h00 thứ Bảy, ngày 06/07/2019 trên VTV3 với chặng hành trình bắt đầu từ sông Nho Quế (Hà Giang).