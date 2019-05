Ngô Kiến Huy - Phạm Quỳnh Anh khiến Nhã Phương lộ dung nhan 'mẹ bỉm sữa'

Khác với hình ảnh đã qua chỉnh sửa, Nhã Phương để lộ bọng mắt to và thâm quầng trong những bức ảnh do Phạm Quỳnh Anh, Ngô Kiến Huy đăng tải.

Ngày 20/5, nhiều sao Việt tới tham dự một sự kiện do Nhã Phương tổ chức. Tại đây, bạn bè, đồng nghiệp và ông xã Trường Giang đã cùng chúc mừng sinh nhật tuổi 29 của nữ diễn viên.



Nhã Phương mặc trang phục tinh khôi như cô dâu trong tiệc sinh nhật thứ 29.

Ngay khi xuất hiện, chủ nhân của bữa tiệc gây chú ý với nhan sắc mặn mà. Cô diện váy trắng "ton sur ton" với ông xã Trường Giang, thoạt nhìn cả hai như cô dâu - chú rể.



Nhã Phương xuất hiện xinh đẹp sau thông tin sinh con vào đầu năm 2019.



Nhan sắc mặn mà, quyến rũ của nữ diễn viên.





Bà xã Trường Giang khoe vẻ đẹp rạng rỡ bên đàn chị Phạm Quỳnh Anh và MC Thanh Thảo. Sau sự kiện, một số ngôi sao khoe hình ảnh chụp riêng với Nhã Phương trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những bức ảnh selfie cận cảnh của họ lại vô tình làm lộ khuyết điểm trên gương mặt nữ diễn viên. Ngô Kiến Huy, Khả Như chụp ảnh cùng Nhã Phương. Phạm Quỳnh Anh , Ngô Kiến Huy... đăng tải.

Nhưng bức ảnh vô tình để lộ bọng mắt to và thâm quầng của nữ diễn viên. Khác với hình ảnh đã qua chỉnh sửa, Nhã Phương để lộ bọng mắt to và thâm quầng trong những bức ảnh do, Ngô Kiến Huy... đăng tải.