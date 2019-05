Đàm Thu Trang triết lý về hạnh phúc trước ngày kết hôn

Đàm Thu Trang mở đầu tin sao Việt với triết lý hạnh phúc trước đám cưới với Cường Đô La: "Happiness is not about getting all you want... It is about enjoying all you have..." - Tạm dịch: "Hạnh phúc không phải là nhận được tất cả những gì bạn muốn... Đó là sự tận hưởng tất cả những gì bạn có". Đàm Thu Trang mở đầu tin sao Việt với triết lý hạnh phúc trước đám cưới với Cường Đô La: "Happiness is not about getting all you want... It is about enjoying all you have..." - Tạm dịch: "Hạnh phúc không phải là nhận được tất cả những gì bạn muốn... Đó là sự tận hưởng tất cả những gì bạn có". Khánh My tạo dáng tinh nghịch khi đi du lịch. Đang trong thời gian bầu bí, Lan Khuê tự tin: "Vẫn còn mi nhon". Lê Hoàng đăng ảnh khóa môi bà xã Việt Huê trên phố: "Một năm nữa là tròn 10 năm", góp mặt trong tin sao Việt. Linh Chi cho rằng: "Nếu bạn muốn sống thanh thản, thì đừng bao giờ quá để tâm đến cách nhìn và suy nghĩ của người khác". Phạm Quỳnh Anh thư giãn ngắm biển nhưng ai cũng xót xa khi nhìn thân hình gầy lộ rõ xương quai xanh của cô. Hồ Ngọc Hà tung tăng xuống phố. Văn Mai Hương khoe: "Hôm nay đã quen với cái nóng", góp mặt trong tin sao Việt.

