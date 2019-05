Bộ Văn hóa yêu cầu kiểm tra quy trình cấp phép “Vợ ba“

Vẫn chiếu ở nước ngoài

Thông tin ngừng chiếu phim Vợ ba từ ngày 21/5 khiến dư luận xôn xao. Phim chính thức công chiếu toàn quốc từ 17/5 sau khi chinh chiến và đạt một số giải thưởng quốc tế, trong đó có giải Phim châu Á xuất sắc nhất LHP Toronto 2018.

Vợ ba dựa trên câu chuyện có thật, theo tiết lộ là câu chuyện của bà cố của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Phương Anh (May Asfair). Mây chừng 14 tuổi được gả làm vợ ba cho Hùng-gia đình địa chủ ở miền đồng bằng Bắc bộ thế kỷ 19. Cô bước vào hành trình học cách khám phá bản thân, làm vợ và làm mẹ. Phim cũng xoáy vào vấn đề tính dục nữ, những ẩn ức tâm lý và tình dục trong xã hội xưa.

Trước khi phim ra mắt ở Việt Nam, nhiều người chú ý đến bộ phim ở yếu tố diễn viên 13 tuổi đóng cảnh “nóng”. Ấn tượng này ít nhiều để lại hệ lụy, ngay khi phim ra rạp gây ồn ào xung quanh việc sử dụng diễn viên 13 đóng phim 18+. Không thể phủ nhận khả năng diễn xuất tự nhiên của cô bé 13 tuổi Nguyễn Phương Trà My khi đảm nhận vai diễn nặng về cả tâm lý lẫn ngôn ngữ cơ thể, tuy nhiên nhiều người khó chấp nhận cảnh phơi bày cơ thể, đụng chạm thể xác của diễn viên nhỏ tuổi.

Nhà sản xuất trong văn bản do công ty luật đại diện công bố ngày 20/5 giải thích: “Chủ động trình Cục Điện ảnh xin ngừng chiếu phim trước sức ép của báo chí và dư luận, vì không muốn câu chuyện được một số trang báo định hướng là một vấn đề xã hội được đẩy đi quá xa và điều này ảnh hưởng đến gia đình cũng như cuộc sống của diễn viên Trà My”.

Ngừng chiếu ở Việt Nam, tuy nhiên nhà sản xuất khẳng định phim vẫn đảm bảo tính pháp lý và được trình chiếu tại các quốc gia khác theo đúng lịch phát hành trước đó. Nhà sản xuất cho rằng đây là phim điện ảnh có thẩm mỹ, nhân văn nhưng không phải đời thực.

Đạo diễn không dùng diễn viên đóng thế trong một số cảnh nhạy cảm

Chưa phù hợp



Với chủ đề tư tưởng tái hiện đời sống và nền văn hóa phong kiến Việt Nam thế kỷ 19, nhà sản xuất và đạo diễn Vợ ba sử dụng diễn viên đúng lứa tuổi để đóng nhân vật cô gái 13 tuổi làm vợ lẽ. Hỏi chuyện một số nhà làm phim, từ góc độ những người làm nghề họ tỏ ra đồng cảm và cho rằng những cảnh “nóng” trong phim hết sức bình thường. Phim được dán nhãn C18 (cấm khán giả dưới 18 tuổi) thì những cảnh tình dục là chuyện thường, nhưng nhiều người giật mình khi nữ diễn viên thể hiện mới độ 13.

Bản phim chiếu rạp Việt Nam thực tế có cắt bỏ một số cảnh hôn đồng tính nữ, cảnh làm tình và đụng chạm mạnh bạo nhưng nữ diễn viên 13 tuổi vẫn có cảnh phô bày da thịt (dù được xử lý khá nghệ thuật), có sự đụng chạm thân thể với Lê Vũ Long- bạn diễn nam hơn nhiều tuổi, và đóng cảnh sinh nở.

Nhà sản xuất phim Vợ ba giải thích rằng những cảnh quay có Trà My được tổ chức chuyên nghiệp, chỉ có sự có mặt của đạo diễn, phó đạo diễn, quay phim và mẹ diễn viên- đều là nữ. Toàn bộ cảnh quay đều tham khảo ý kiến mẹ diễn viên. Đoàn làm phim cũng cung cấp các trang thiết bị bảo hộ đặc biệt để đảm bảo không xâm hại tới bất kỳ bộ phận nhạy cảm trên cơ thể diễn viên.

Tất cả những tính toán về thủ pháp dựng phim, góc máy để đạt cảm xúc và nghệ thuật nhất trong những cảnh nhạy cảm, lẫn đồ bảo hộ cho diễn viên nhỏ tuổi đều đúng, nhưng nhà làm phim chưa tính đến tác động tới tâm lý của diễn viên sau khi bước ra khỏi bộ phim. Mẹ của Trà My lên tiếng bênh vực con gái và đổ lỗi cho dư luận, truyền thông mà quên rằng khi chấp nhận dự án, họ phải lường trước tất cả tác động tới cô bé. Đó cũng là điều nhiều người đặt câu hỏi tại sao đạo diễn không dùng diễn viên đóng thế trong những cảnh quay nhạy cảm. Hoặc an toàn hơn là sử dụng diễn viên đủ 18 tuổi có gương mặt phù hợp để vào vai-lựa chọn an toàn, điều mà nhiều nhà làm phim quốc tế sử dụng.